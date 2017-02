22 февраля 2017 г. Катрина ванден Хювел | The Washington Post Неомаккартистский фурор вокруг России - это неконструктивно "Увольнение Майкла Флинна с поста советника по национальной безопасности подогрело маниакальное возбуждение по поводу возможного российского вмешательства в выборы" в США, пишет в своей статье в The Washington Post журналистка Катрина ванден Хювел, редактор и издатель журнала The Nation. "Когда Вашингтон предается одной из таких кампаний истерии, первой жертвой частенько становится здравомыслие", - комментирует она. По мнению автора, опубликованные доныне доказательства обвинений в адрес России (в докладе канцелярии директора Национальной разведки от 6 января) скудны, а увольнение Флинна порождает существенные опасения. "Согласно "сливам" информации разведслужб, перехваченные разговоры посла РФ Сергея Кисляка с Флинном, который в то время был советником по национальной безопасности избранного президента, наводят на мысль, что Флинн, возможно, убеждал российскую сторону не реагировать чересчур жестко на санкции, наложенные Обамой", - говорится в статье. Она подчеркивает: "Разговоры с российским послом или предполагаемыми "сотрудниками российской разведки" о намерениях нового президента - едва ли подрывная деятельность". На самом деле стоит беспокоиться из-за "слива" телефонных разговоров Кисляка с Флинном. "То, что разведывательное сообщество прибегло к "сливам" секретной информации, дабы ослабить президента, избранного американским народом в соответствии с конституцией (пусть даже мы считаем его неспособным выполнять эти обязанности), - зловещий прецедент", - поясняет автор. "То, что Трамп выразил надежду на сотрудничество с Россией, вызвало сильную тревогу в верхах истеблишмента национальной безопасности. Преувеличение российской угрозы помогает обосновать раздутый военный бюджет и объединить все более недружных союзников", - пишет автор. "Увы, в обстановке истерии здравый смысл утрачивается", - сетует она. "Целясь в Трампа, слишком многие либералы включились в подогревание неомаккартистского фурора, стараясь дискредитировать тех, кто стремится к деэскалации напряженности в американо-российских отношениях, и объявляя апологетами Путина всех, кто вслух сомневается в обвинениях в хакерских атаках или сговоре", - пишет автор. Между тем, по ее мнению, улучшение отношений с Россией отвечает национальным интересам США. Автор подытоживает: "Иностранное вмешательство в выборы в США неприемлемо. "Сливы" секретных разведданных, направленные на дискредитацию избранного президента, - плохой прецедент. Нам нужно независимое расследование, в результате которого будет публично объявлено о том, что произошло и какие шаги необходимы для защиты от обеих вышеупомянутых опасностей. Что нам вовсе не нужно, так это возобновление истерии а-ля холодная война, которая заглушает дебаты, очерняет скептиков и срывает все попытки исследовать сферы для договоренностей с Россией, отвечающие нашим же национальным интересам". Источник: The Washington Post