22 февраля 2017 г. Фарназ Фассихи | The Wall Street Journal После поворота США к России разногласия в ООН обострились "Дипломаты Совбеза ООН, решая проблемы мира и безопасности в Европе, во вторник разделились по ключевому вопросу - роли России", - сообщает The Wall Street Journal. Западные дипломаты, в том числе постпред Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт, назвали Россию самой серьезной дестабилизирующей силой в Европе из-за ее вмешательства на Украине. В то же время некоторые центральноевропейские страны, в частности, Венгрия, заявили, что единственным способом снять опасения Европы являются тесные связи между США и Россией. "Постпред США Никки Хейли заняла промежуточную позицию, заверив членов Совета в том, что администрация Трампа сохраняет приверженность НАТО", - говорится в статье. По словам Хейли, США хотят лучших отношений с Россией, но они не пойдут на компромисс по своей позиции поддержки суверенитета Украины. Она добавила, что США не откажутся от поддержки их давнего союзника, ЕС, несмотря на периодические расхождения в политике. Заявления Хейли следуют принципу, установленному другими сотрудниками администрации, в том числе вице-президентом Майком Пенсом и министром обороны Джимом Мэттисом. Последние недавно пытались заверить союзников в Европе и Ираке, обеспокоенных утверждениями президента Дональда Трампа, который предположил, что НАТО устарело и что США следует взять под свой контроль добычу нефти в Ираке, отмечает издание. "Дебаты в Совбезе произошли через день после внезапной кончины постпреда России в ООН 64-летнего Виталия Чуркина. Заседание открылось минутой молчания и посвященными его памяти выступлениями всех дипломатов Совета, состоящего из 15 членов, за исключением Украины", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal