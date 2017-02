22 февраля 2017 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Австрия дала зеленый свет экстрадиции украинского гражданина Дмитрия Фирташа в США "Австрийский суд удовлетворил апелляционный запрос США на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, олигарха с большими связями, который годами добивался того, чтобы Украина сохраняла тесные связи с Россией", - пишет The Wall Street Journal. "В 2015 году суд предыдущей инстанции отклонил требование США, назвав его политически мотивированным. Однако во вторник венский апелляционный окружной суд признал это решение неверным", - говорится в статье. "Преступления, вменяемые г-ну Фирташу, не имеют политического характера", - постановил суд, добавив, что окончательное решение о выдаче будет принимать министр юстиции Австрии. "Фирташ был задержан в Вене в 2014 году по обвинениям окружного суда США в Чикаго в попытке подкупа индийских чиновников с целью гарантировать его компании права на добычу в Индии титана", - напоминает издание. По утверждениям американской прокуратуры, часть денег была переведена через банки США. "Суд дал зеленый свет экстрадиции на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа уточняет свою политику по отношению к Украине и России", - отмечает автор статьи Джеймс Марсон. Трамп говорил, что хочет наладить отношения с Москвой, но его высшие советники заявляют, что Россия должна вернуть Украине Крым, и критикуют поддержку Кремлем сепаратистов на востоке страны. "Фирташ, наживший состояние в качестве партнера российской государственной компании, продающей природный газ Украине и Европе, заявил, что администрация Обамы пыталась убрать его с политической сцены на Украине, которую Вашингтон подталкивал к интеграции с ЕС", - говорится в статье. "В интервью в прошлом месяце Фирташ сказал, что намеревается вернуться на Украину, где он пользуется значительным влиянием через доверенных лиц в политике и принадлежащие ему компании, от химических заводов до телеканалов", - передает корреспондент. Фирташ поддержал кампанию украинского президента Петра Порошенко в 2014 году, но сейчас он говорит, что украинское правительство использует конфликт, который унес около 10 тыс. жизней, чтобы отвлечь внимание от собственных слабых мест. По его словам, Украине нужна "перезагрузка", чтобы ее не заставляли выбирать между Россией и Евросоюзом, который не предложил ей членство в блоке. "Мы теряем огромный российский рынок, а ЕС не сможет поддержать такую большую страну, как Украина", - утверждает он. "Критики Фирташа указывают, что его деловые связи с Россией делают его сторонником политики Кремля, целью которого является заставить Украину сохранить более тесные связи с Москвой, чем с Западом", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal