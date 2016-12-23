Что на самом деле происходит в Сирии

Международные СМИ часто описывают ситуацию в Сирии и Алеппо крайне однобоко, пишет в статье для ABC посол РФ в Испании Юрий Корчагин. "Нередко встречается подход, согласно которому Россия - "отрицательный персонаж", что она виновна в гибели гражданского населения", - продолжает он.

"Атаки российских ВКС по террористам в Алеппо были приостановлены 18 октября. Однако в сознании большинства людей сохраняется ложное представление, будто российские самолеты день за днем сбрасывают бомбы на больницы и детей в Алеппо", - говорится в статье. Автор отмечает, что СМИ ссылаются на "Сирийскую обсерваторию по делам прав человека". "Но знаете ли вы, что эта НКО базируется в Лондоне и состоит из одного человека?" - вопрошает автор. По его словам, источники "Обсерватории" "не раскрывают своих имен, их данные не основаны на доказательствах и, более того, не раз опровергались".

Корчагин сообщает, что за 10 месяцев работы российского Центра примирения враждующих сторон "1070 населенных пунктов и 94 вооруженных группировки присоединились к процессу примирения. Почему-то в СМИ Евросоюза об этом никто не говорит".

Посол упоминает о "выводе из Алеппо членов экстремистских группировок и членов их семей", о том, что Россия отправляет в Сирию гуманитарную помощь и мобильные госпитали.

О целях России в Сирии автор пишет так: "Мы хотим, чтобы сирийский народ сам предопределял свое будущее. Мы ратуем за уважение к суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии как многонационального, мультиконфессионального, демократического и светского государства. И, бесспорно, мы боремся против террористической угрозы, которую представляют собой ИГИЛ и "Фронт аль-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ. - Прим. ред.).