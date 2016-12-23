После сирийской победы Путин помогает ливийскому силовику как новому союзнику

"У Владимира Путина, возбужденного успешной помощью своему союзнику в Сирии, появились новые амбиции - поддержать еще одного, на этот раз в Ливии. Эти усилия начинают подтачивать ливийское правительство, поддерживаемое ООН", - сообщают корреспонденты Bloomberg.

"Правительство российского президента подружилось с влиятельным военным лидером, который сейчас контролирует больше территории, чем любая другая группировка в переживающем смуту нефтяном североафриканском государстве. Халифа Хафтар побывал в Москве дважды за последние полгода, причем встречался с министрами обороны и внутренних дел, а также главой национальной безопасности, чтобы получить поддержку. Его ведущий союзник также приезжал в Москву на прошлой неделе. Москва посылает деньги и военных специалистов на базу Хафтара на востоке", - говорится в статье.

"Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Хафтар победит, - сказал Риккардо Фабиани, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке из лондонской Eurasia Group. - Ясно, что он получает военную, финансовую и дипломатическую поддержку".

"Поддерживая Хафтара в его противостоянии правительству премьер-министра Файеза ас-Сараджа на западе, Россия может укрепить свое влияние в регионе и получить от Ливии миллиарды долларов в рамках контрактов на приобретение оружия и других товаров. В то же время она рискует сильнее разжечь конфликт, полыхающий в расколотой стране. ООН обвиняет войска, верные Хафтару, а также сопротивляющиеся ему вооруженные группировки, в нарушениях прав человека, таких как пытки и незаконные убийства", - сообщают авторы.

"Хафтара поддерживают и другие игроки, хотя противостоят ему могущественные ополчения, сосредоточенные в основном в центре и на западе Ливии, где проживает 70% населения. Среди его союзников - Объединенные Арабские Эмираты и Египет, президент (и бывший верховный главнокомандующий) которого Абдель Фаттах ас-Сиси тесно связан с Кремлем. Путин назвал кампанию по свержению ливийского диктатора Муаммара Каддафи, которую возглавляло НАТО, "крестовым походом", - говорится в статье. По словам чиновников и представителей госкомпаний, Россия потеряла не менее 4 млрд долларов на оружейных сделках и еще миллиарды долларов - на энергетических и транспортных контрактах, когда Каддафи свергли и казнили, передают журналисты.

"США и Евросоюз поддерживают ливийское правительство, сформированное при участии ООН. 29 ноября пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби призвал Хафтара и его войска покориться "гражданскому командованию" властей Триполи", - сообщают журналисты.

Они добавляют, что 73-летний Хафтар - бывший союзник Каддафи. В 1970-х получил военное образование в России. По данным саудитского канала "Аль-Арабия", после ссоры с ливийским диктатором Хафтар 20 лет жил в США, сотрудничая с ЦРУ.