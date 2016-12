23 декабря 2016 г. Николас Блэнфорд | The Christian Science Monitor Действия Асада: станет ли Идлиб следующим после Алеппо? "Восстановление контроля правительственных сил над Алеппо, вторым по величине городом Сирии, стало для президента Башара Асада самой большой победой за почти шесть лет ожесточенной гражданской войны и оставило повстанческие силы в состоянии неуверенности и обдумывания своих дальнейших шагов", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Николас Блэнфорд. "Тем не менее, война, разорившая страну, в результате которой погибли более 300 тыс. человек и возник крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны, далека от завершения", - говорится в статье. "Испытывая чувство удовлетворенности от взятия Алеппо, Асад и его союзники теперь должны определить, где нанести следующий удар, если они хотят реализовать заявленные намерения о восстановлении полного контроля над страной", - считает автор статьи. "В конечном итоге, последующие расчеты режима будут определяться его способностью набрать боеспособные силы и за счет продолжения боевых действий сформулировать версию, которая поставит его в более благоприятное для выживания геополитическое положение, - говорит Чарльз Листер (Институт Ближнего Востока, Вашингтон). - Все варианты, открытые для него, нелегки, но некоторые, как кажется, имеют больше смысла на этом неопределенном этапе". "Некоторые аналитики указывают на провинцию Идлиб как на следующий возможный театр военных действий сирийской армии и ее многочисленных союзников. Большая часть провинции попала под контроль повстанческих сил в первой половине 2015 года, что стало ударом по режиму Асада, который проложил путь к российскому военному вмешательству несколько месяцев спустя", - отмечает Блэнфорд. "Взятие Идлиба усилит контроль Асада над стратегически важной западной частью страны, где находится большая часть населения и большинство крупных городов. Но он может оказаться крепким орешком, учитывая относительную силу сгруппировавшихся там повстанческих сил", - рассуждает автор. Кроме того, источник, близкий к "Хизбалле" и имеющий представление о ее действиях в Сирии, утверждает, что ливанская шиитская группировка за прошедший год помогла создать и обучить другое, пока еще безымянное подразделение из 50 тыс. сирийских добровольцев, базирующихся в Эль-Кусайре - сирийском городе в пяти милях от ливанской границы. Новобранцами будут командовать офицеры "Хизбаллы", и им будет выплачиваться та же зарплата, что и боевикам "Хизбаллы", сражающимся в Сирии, причем денежные средства поступят из Ирана, говорит источник. "Можно сказать, что это сирийская "Хизбалла" без религиозной идеологии", - заявил источник. Кроме Идлиба, режим Асада также может попытаться отвоевать больше территории вокруг Дамаска или вернуть Пальмиру, говорится в статье. Источник: The Christian Science Monitor