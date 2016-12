23 декабря 2016 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Эксперты по ядерному разоружению - Трампу: "Какого черта?!" "Эксперты по ядерному разоружению пришли в такое же замешательство, как и остальная страна: что именно сделает будущий президент Трамп в отношении ядерного арсенала Америки?" - пишет Бетси Вудрафф в The Daily Beast. "Так практически с каждой публикацией Трампа в Twitter - расшифровка ее настоящего значения и его намерений может стать сложной задачей", - отметил Кингстон Рейф (Ассоциация по контролю над вооружениями). И нам предстоит эта сложная задача, поскольку в четверг утром Дональд Трамп написал у себя в Twitter следующее: "США должны основательно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не образумится в отношении атомного оружия". "Расширить наш потенциал? - задается вопросом директор программы соблюдения режима нераспространения оружия массового уничтожения в государствах Восточной Азии Джеффри Льюис. - Возможно, это означает, что оружия должно быть больше, возможно, что потенциал просто должен быть сильнее. Определение политического курса через Twitter - чертовски странное занятие". "У меня будет настолько сильная и влиятельная армия, и пользующаяся таким уважением, что нам не придется ни на кого сбрасывать ядерные бомбы", - сказал Трамп в интервью журналу GQ в 2015 году. Журналист в продолжение темы задал Трампу вопрос, "избавится ли он от оружия". "Нет, нет, мы не будем избавляться от оружия", - ответил Трамп. Автор статьи продолжает: "Судя по сегодняшней публикации, не исключено, что подход Трампа изменился. И если он на самом деле осуществит те перемены, на которые неясно намекал, - например, увеличит количество единиц ядерного оружия или расширит наш потенциал в его использовании - это может свести на нет поддержку нераспространения ядерного оружия, о которой он заявлял". "Это, возможно, усугубит мировую гонку ядерных вооружений и риск конфликта", - считает Рейф. "Конечно, у Трампа будет множество советников, которые будут влиять на его ядерные планы, - говорится в статье. - Но на данный момент дело обстоит так: мы ничего не знаем. Когда дело дойдет до планов Дональда Трампа в отношении тысяч единиц ядерного оружия Америки (как и до многих других направлений его политики), нам придется смотреть и ждать". Источник: The Daily Beast