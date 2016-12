23 декабря 2016 г. Дэвид Экс | The Daily Beast Россия только что испытала оружие в космосе? "По некоторым сведениям, российские вооруженные силы испытали оружие, которое, возможно, является противоспутниковым. Это ракета, способная взлетать на низкую околоземную орбиту и сталкиваться с вражескими космическими аппаратами", - утверждает обозреватель The Daily Beast Дэвид Экс. По мнению автора, это может быть очередным признаком того, что Россия намерена угрожать американским космическим аппаратам - как государственным, так и частным, дабы ослабить преимущества США в космосе. "Предполагаемые испытания противоспутникового оружия (системы АСАТ) прошли почти незамеченными. Первым об испытаниях этого оружия сообщило 21 декабря издание The Washington Free Beacon, ссылаясь на то, что информация поступила от неназванных источников в правительстве США. "CNN тоже заострила внимание на испытаниях, также сославшись на анонимных официальных лиц США", - говорится в статье. "У российской стороны есть удобный способ завуалировать испытания противоспутникового оружия: утверждения, что ракета вообще-то не является оружием типа АСАТ (предназначенным против спутниковых), а призвана сбивать подлетающие баллистические ракеты", - пишет автор. Джеффри Льюис (Middlebury Institute of International Studies) прокомментировал в интервью изданию: "Единственная разница между ударной противоракетой, предназначенной для противоракетной обороны, и системой АСАТ на низкой околоземной орбите будет состоять в программном обеспечении". В 2008 году американские военные моряки изменили ПО противоракеты SM-3 и успешно поразили старый американский спутник на низкой орбите. "Характер российских испытаний заостряет внимание на вероятности того, что пресловутая ракета - противоспутниковая. По некоторым сведениям, ракета взлетела с базы в Центральной России и, описав дугу, вышла на низкую орбиту. "CNN утверждает, что обломков не было. Это значит, что ракета, вероятно, целилась в некую точку в космосе, а не в какой-то списанный российский спутник, например", - говорится в статье. "В контексте противоракетной обороны бесполезно стрелять в конкретную точку в космосе", - пояснил Льюис. "Мы не знаем, где окажется ракета, но знаем, где окажется спутник", - добавил он. "Если испытания системы АСАТ окажутся успешными и Россия развернет эти вооружения, среди потенциальных мишеней могут оказаться спутники-шпионы, спутники GPS и спутники связи - аппараты, используемые США для ведения войны, а американской экономикой - для обеспечения работы навигаторов, телевещания и даже игр для смартфонов", - говорится в статье. Автор утверждает: "Россия и Китай вывели в космос маленькие "инспекционные" спутники, официальная задача которых - приближение к другим космическим аппаратам и их проверка. Но достаточно простой команды, чтобы эти спутники столкнулись с американскими и взяли их под свое управление, повредили или уничтожили. Чтобы не было недоразумений, отметим, что Пентагон тоже выводит в космос инспекционные спутники, способные угрожать другим космическим аппаратам". "Параллельно с разработкой возможных "спутников-убийц" Россия энергично создает свою ракетную систему "Нудоль", официально считающуюся противоракетой для защиты российских городов от ядерных бомбардировок", - говорится в статье. "Если "Нудоль" по своим возможностям близка к Gorgon [так называется в классификации НАТО противоракета 51Т6 (А-925). - Прим. ред.], возможно, новая противоракета стала основой ракеты, которая участвовала в предполагаемых испытаниях АСАТ 16 декабря", - пишет издание. Источник: The Daily Beast