Константин Косачев: "Угроза Обамы смехотворна"

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, рассказал в интервью Die Presse о целях России в Сирии, соглашении о дружбе и сотрудничестве с Австрийской партией свободы, о победе Дональда Трампа и кибервойне с США.

"Сейчас еще слишком рано делать какие-либо прогнозы, - сказал политик, комментируя перспективы российско-американских отношений. - Однажды при Обаме мы уже имели дело с "перезагрузкой" и знаем, чем это закончилось. Если бы победила Клинтон, все было бы предсказуемо: напряженность в двусторонних отношениях и глобальные конфликты только бы обострились. Трамп - уравнение, где присутствуют сплошные неизвестные. По крайней мере, открывается возможность, которой при ином исходе выборов в США быть не было. Мы, тем не менее, не переоцениваем Трампа".

Отвечая на вопрос корреспондента о возможном сценарии развития ситуации на Украине, Косачев заявил: "Крымская глава закрыта. Крым - неотъемлемая часть России. Население полуострова сделало свой выбор. Рано или поздно этот факт будет признан мировым сообществом. Было бы большой ошибкой мешать в одну кучу Крым и ситуацию на юго-востоке Украины. Мы хотим поддержать Украину в том, что касается восстановления ее территориальной целостности, - мы не хотим, чтобы конфликт длился вечно".

"Россия в рамках своих возможностей пыталась убедить людей (на востоке Украины. - Прим. ред.) больше не говорить об отсоединении от Украины, не предпринимать бесповоротных правовых шагов и уважать линию перемирия, - сказал Косачев. - В ответ Киев должен был реализовать свою часть Минских договоренностей: внести изменения в конституцию, решить вопрос с децентрализацией, выборным законодательством для Донецка и Луганска, а также принять закон об амнистии. Но ничего этого не произошло - теперь мы все: Россия, ЕС, Австрия - оказались в одной ловушке".

Касаясь темы Сирии, глава международного комитета СФ подчеркнул, что "Россия поддерживает сирийскую власть в соответствие с международным правом. Существует лишь две правовые возможности применить военную силу в чужой стране - либо решение Совбеза ООН, либо просьба о помощи, высказанная руководством нуждающейся в ней страны. США, Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Турция не имеют ни того ни другого".

"То, что происходит в Сирии, действительно стало трагедией - но она была спровоцирована извне. Странным образом события "арабской весны" в таких государствах, как Бахрейн или Саудовская Аравия, которые являются тесными союзниками США, развивались иначе. Существуют веские причины для вмешательства России: это Ирак и Ливия. Мы не хотим повторения террористического хаоса и в Сирии", - указал Косачев.

"Целью США и других государств является свержение Асада. Это противоречит нормам международного права. Мы знаем, что США и их союзники хотят сохранить части радикальной оппозиции, чтобы использовать их против Асада. Это двойная игра", - сказал российский политик.

Перед Россией, по его словам, в первую очередь стоит цель совладать с террористической угрозой - и она останется в Сирии до тех пор, пока "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) не будет уничтожено. "К сожалению, в Алеппо много жертв, однако эти люди были использованы в качестве живого щита. Будучи русским, я горжусь тем, чего мы достигли в Сирии, особенно в Алеппо. Мы спасли десятки тысяч человек", - заявил Косачев.

Переходя к теме якобы имевших место хакерских атак со стороны России в ходе избирательной кампании в США, Косачев назвалт высказанную Обамой угрозу отомстить "абсолютно смехотворной": "Доказательств мы так и не видели. По всей видимости, презумпция невиновности касается всех, кроме России".

Что касается соглашения, подписанного между Австрийской партией свободы и "Единой Россией", политик указал, что российская правящая партия открыта для сотрудничества со всеми политическими силами, имеющими законное представительство в парламентах своих стран. Он не согласен с курсирующими предположениями, что Россия поддерживает евроскептиков с целью ослабить позиции ЕС. "Мы ищем партнеров, но не хотим мешать функционированию ЕС", - подчеркнул он.