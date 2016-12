23 декабря 2016 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Чириканье" в Twitter и новая гонка вооружений Эксперты по ядерному разоружению пришли замешательство от туманного высказывания Трампа о ядерном арсенале Америки в неподобающем формате. Ядерная гонка уже налицо, пишут СМИ: США разрабатывают новое оружие, Россия ведет масштабную модернизацию в этой сфере, и Путин ужесточает ядерную риторику. Но правда ли ядерные стратегии США и России меняются? Британская The Times цитирует вчерашние заявления Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский президент сказал: "Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны". Избранный президент США написал в своем Twitter: "Соединенные Штаты должны сильно укрепить и расширить свои ядерные возможности до тех пор, пока мир не образумится по поводу ядерного оружия". Неясно, была ли эта запись ответом на заявление российского президента, замечает автор статьи. Ядерная гонка уже возродилась, говорится далее. США разрабатывают новое оружие, в том числе тактические ракеты малой мощности. "Россия также ведет масштабную модернизацию ядерных вооружений. В Китае - крупнейшая в мире программа по баллистическим ракетам. Перестав быть немыслимым оружием для крайних мер, ядерное оружие заняло центральное место в военном мышлении России. В прошлом году члены НАТО встревожились, когда Москва пригрозила применить ядерные вооружения, чтобы оставить за собой Крым", - говорится в статье. "Эксперты по ядерному разоружению - Трампу: "Какого черта?!" - так озаглавлен комментарий в The Daily Beast. "Эксперты по ядерному разоружению пришли в такое же замешательство, как и остальная страна: что именно сделает будущий президент Трамп в отношении ядерного арсенала Америки?" - пишет журналистка Бетси Вудрафф. "Так практически с каждой публикацией Трампа в Twitter - расшифровка ее настоящего значения и его намерений может стать сложной задачей", - отметил Кингстон Рейф (Ассоциация по контролю над вооружениями). Что значит "расширить наш потенциал? - задается вопросом директор программы соблюдения режима нераспространения оружия массового уничтожения в государствах Восточной Азии Джеффри Льюис. "Возможно, это означает, что оружия должно быть больше, возможно, что потенциал просто должен быть сильнее. Определение политического курса через Twitter - чертовски странное занятие". Если Трамп на самом деле осуществит те перемены, на которые неясно намекал, - например, увеличит количество единиц ядерного оружия или расширит возможности его использования - это может свести на нет поддержку нераспространения ядерного оружия, о которой он заявлял. "Конечно, у Трампа будет множество советников, которые будут влиять на его ядерные планы, - говорится в статье. - Но на данный момент дело обстоит так: мы ничего не знаем". "Как представляется, Трамп намекнул на прекращение многолетних усилий, которые предпринимались президентами от обеих партий, чтобы уменьшить роль ядерных вооружений в обороне и стратегии Америки", - пишут журналисты The New York Times Майкл Д.Шир и Джеймс Гланц. "Заявление Трампа, сделанное через Twitter днем, возможно, было ответом российскому президенту Путину, который ранее в четверг, выступая перед командующими вооруженных сил в Москве, поклялся увеличить мощь российских ракет с ядерными боеголовками", - говорится в статье. Журналисты замечают: "Расплывчатость высказываний Трампа затрудняет оценку их возможного влияния на внешнюю политику Америки, а также в очередной раз выявляет, что потенциально опасно формулировать политику, особенно по столь серьезным вопросам, в виде "выкриков" в Twitter и спонтанных комментариев". Помощники Трампа, по мнению журналистов, попытались переформулировать его слова - уже не в первый раз. Изданию неясно, намерен ли Трамп выйти из российско-американских договоров типа "СНВ-3". Но, если высказывания Трампа действительно возвещают начало расширения американского ядерного потенциала, они возымеют серьезные последствия. США и Россия уже спешат модернизировать свои ядерные арсеналы. Эти усилия разрешены действующими договорами, но вызывают опасения, говорится в статье. США также размещают в Европе "систему ПРО, имеющую скромные масштабы", что сильно возмущает Кремль. Если Трамп намерен к тому же увеличить количество американских ядерных вооружений, это может знаменовать существенный разрыв со стратегической политикой, которая восходит к переговорам Вашингтона и Москвы, начатым в президентство Никсона, пишут журналисты. Такой подход Трампа может поставить с ног на голову позицию Обамы, который в 2009 году пообещал, что США будут стремиться к безъядерному миру. Правда, в то же время администрация Обамы начала широкую модернизацию ядерного арсенала, замечает издание. В четверг избранный президент США впервые сделал заявление по поводу будущего американского ядерного арсенала, сообщает немецкая Sueddeutsche Zeitung. "США должны укреплять свои ядерные возможности, пока мир не образумится относительно ядерных бомб", - написал Трамп в своем Twitter. Чуть ранее на эту же тему высказался российский президент Путин, пишет издание, приводя цитату о необходимости "укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил". Эксперт по вооружению Джеффри Льюис в статье для Atlantic пока не торопится делать выводы об изменении ядерных стратегий обеих стран: Барак Обама также всегда поддерживал дорогостоящую модернизацию ядерных вооружений и их носителей (но не численное наращивание). "Пока что не ясно, связано ли это с геополитическими планами", - комментирует Льюис высказывания Путина и Трампа. По его мнению, это скорее "что-то вроде пубертатного восхищения более крупными и качественными игрушками". Тем не менее, некоторые аналитики допускают, что новая гонка ядерных вооружений между Россией и США заставит другие ядерные государства - Китай, Индию, Пакистан - также наращивать свои арсеналы, говорится в статье.