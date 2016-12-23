Повстанцы молча покидают Алеппо под контролем российских солдат

"В этот четверг наблюдатели ООН не следили за отъездом повстанцев, воюющих против Асада, в Идлиб, на запад Сирии", - пишет в своем репортаже специальный корреспондент Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"Сюрреалистическая сцена. Российский солдат в военной форме, с автоматом Калашникова за спиной, взбирается, чтобы произвести осмотр крыши грузовика сирийских повстанцев, которые эвакуируются из Алеппо. Стоящий у края машины повстанец, тоже вооруженный, протягивает руку русскому, чтобы тот приподнял брезент и проверил, не прячут ли его враги среди своих вещей взрывчатку. Это было в четверг после 13 часов на дороге у въезда в квартал Рамуса города Алеппо", - описывает автор.

"Примерно за сорок минут пятнадцать автобусов с повстанцами пересекли последний рубеж, прежде чем двинуться в те районы провинции, расположенной к западу от Алеппо, которые все еще удерживаются противниками Башара Асада. Внутри в основном молодые мужчины, бородачи с закрытыми лицами", - продолжает автор.

"У российских солдат нет поименных списков повстанцев, выезжающих после четырех месяцев безжалостной осады, навязанной Восточному Алеппо сирийским режимом и его российским и иранским союзниками", - говорится в статье.

"В соответствии с соглашением, упорно обсуждаемым между Россией, Ираном, "Хизбаллой", Сирией и Турцией, повстанцам было разрешено сохранить их легкое оружие, которое часто можно заметить за стеклами", - передает автор.

"Они также вывозят тяжелое оружие и боеприпасы", - заверил корреспондента Le Figaro один независимый источник, который в течение недели следит за операцией по эвакуации гражданских лиц и повстанцев из второго по величине города Сирии. Во время остановки автобуса не было произнесено ни слова. Никакого прямого контакта между сирийскими солдатами и восставшими против Асада.

"Солдаты режима Дамаска немногочисленны. Эту операцию выполняют русские. И если повстанец протянул руку своему врагу, то "может быть, потому, что он знал, что без России этой эвакуации никогда бы не произошло", - считает представитель Международного комитета Красного Креста (МККК), присутствующий вместе с сирийским Красным Полумесяцем с самого начала выездов, продолжающихся неделю.

"Дамаск не хотел, чтобы повстанцы покидали свой опорный пункт со своим оружием. Но, похоже, сирийским властям слова не дали. Тем более что другие союзники, Иран и "Хизбалла", тоже были вовлечены в эти весьма щекотливые переговоры, дабы покончить с осадой, которая из-за сопротивления повстанцев стоила жизни примерно 500 мирным жителям Восточного Алеппо и более чем 100 жителям Западного Алеппо. Осада завершилась в четверг вечером вместе с эвакуацией последнего автотранспорта с повстанцами и гражданскими лицами. После этого Башар Асад объявил о полном контроле над городом", - указывает журналист.

"В четверг вокруг автобусов с повстанцами, покидающими Алеппо, еще находились бойцы "Хизбаллы". Но в меньшем количестве, чем в воскресенье и понедельник, когда выходили гражданские лица. "Присутствие иранцев и "Хизбаллы" тогда сильно ощущалось, и они были очень раздражены", - вспоминает один свидетель событий. Тегеран и его шиитский ливанский союзник требовали, чтобы несколько сотен сирийских шиитов могли, в свою очередь, выехать из двух деревень неподалеку от Алеппо, которые годами были осаждены суннитскими повстанцами", - передает Мальбрюно.

"Тишина эвакуации контрастирует с грохотом оружия во время войны. Однако это была сверхчувствительная операция. Существовала опасность теракта, совершенного смертником. В недавнем видеоролике два человека угрожали сохранить свои пояса со взрывчаткой во время переезда", - сообщает автор.

"Сколько повстанцев в конечном счете было осаждено в Восточном Алеппо? Это одна из многочисленных загадок этой драмы. Неделю назад специальный представитель генерального секретаря ООН в Сирии Стаффан де Мистура утверждал, что их было от 1,5 тыс. до 4 тыс. За сутки, в среду и четверг, уже выехали 5 тыс., по данным МККК. Оставалась еще тысяча в четверг после обеда, которые должны были быть эвакуированы вечером. То есть всего примерно 6 тыс. повстанцев, не считая несколько тысяч тех, кто предпочел уехать раньше", - комментирует автор.

Где наблюдатели, уполномоченные недавней резолюцией ООН? "Их двое, - уверял в четверг один представитель гуманитарной помощи в Рамусе. - Они оставались в своих машинах на расстоянии" от эвакуации.

"А сколько гражданских лиц подвергались бомбежкам сирийской армии? Начиная с этого четверга 27 тыс. человек выехали из Восточного Алеппо, по данным МККК, который их сопровождал в города, расположенные к западу от Алеппо, такие как Хурем, находящийся в руках повстанцев", - информирует автор.

"Повстанцы разгромлены, но они не покидают Алеппо с опущенной головой. Более того, они потребовали выезда вместе с некоторым своим снаряжением, они свалили его в кучу, прикрыв покрывалами, в своих машинах, старых грузовиках и такси, которые следовали за их автобусами. Всего около двадцати машин, часто в очень плохом состоянии. Еще там были российские солдаты, которые ограничились лишь формальной проверкой. Сюрреалистическое зрелище - стоящие лицом к лицу повстанцы, все с бородой, сидящие на своих грудах хлама за каркасом своих старых машин, горстка сирийских солдат, дефилирующих в пяти метрах от них, с автоматами Калашникова в руках, российские военные и несколько шиитских ополченцев из "Хизбаллы". Ни одного слова, ни одного фото, ни одного жеста. Однако ненависть, досада и привычка к жестокости читалась на лицах этих участников войны, далекой от завершения", - отмечает Мальбрюно.