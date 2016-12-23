Шпионские методы в Подгорице

"16 октября в день парламентских выборов в Черногории был сорван заговор с целью похищения прозападного премьер-министра Мило Джукановича. Сербские ультранационалисты действовали самостоятельно? Была ли вовлечена Москва? Этим воспользовались для своих целей власти Черногории? Два месяца спустя после произошедшего сценарий этой странной шпионской игры в Адриатике так и остается неразгаданным", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Подгорице Бенуа Виткин.

"Где-то в неизвестной квартире в Подгорице сидят за столом два человека, которых держит в тайном месте черногорская полиция. Следователи предоставили им статус охраняемых свидетелей. И вот уже несколько недель Мирко Велимирович и Александр Синджелич рассказывают захватывающую историю про заговор с целью свержения черногорской власти и захвата премьер-министра в этой маленькой стране, части бывшей Югославии. Рассказ этих двух сербских ультранационалистов, участников первого часа заговора, представляет иностранную державу, Россию, основным участником этой странной шпионской игры на Адриатике. На заднем плане робкие попытки расширения НАТО на Балканах", - передает автор.

"Дело началось утром 16 октября, в день парламентских выборов в Черногории, когда власти объявили об аресте группы из двадцати заговорщиков, все они были сербами", - говорится в статье.

"Александр Синджелич, признанный координатор группы, не входит в число заговорщиков, арестованных 16 октября. Личность этого бывшего участника событий в Донбассе будет установлена несколько дней спустя сербскими спецслужбами, благодаря наблюдению за коммуникациями группы. Среди его контактов в Белграде были два человека, которые приказали ему перейти к "плану Б": убийству Мило Джукановича, черногорского премьер-министра. Эти два новых лица - Эдуард Широков и Владимир Попов - станут заказчиками и организаторами заговора. Они - граждане России", - комментирует автор.

"В отличие от Подгорицы, Белград старается поддерживать сбалансированную позицию между европейскими устремлениями и своей дружбой с Россией", - говорится в статье.

"Подгорица проявляет осторожность в обозначении степени вовлеченности Москвы, которая отрицает всякую связь с заговором, - отмечает автор статьи. - Просьбы Подгорицы о том, чтобы Широков и Попов были допрошены в России в присутствии черногорских следователей, остались без ответа. "Нам трудно сказать, то ли речь идет о российских националистах, действующих самостоятельно, то ли речь идет о прямом вмешательстве Москвы", - поясняет министр юстиции Черногории Зоран Пазин.

"Гипотеза о неофициальной причастности Москвы, нечто вроде карт-бланша, данного некой "частной инициативе", также возможна", - считает Виткин.

"Только выборы 16 октября отнюдь не сводятся к простому столкновению противоположных политических сил в маленьком государстве на Балканах. В мае НАТО предложило Черногории стать 29-м членом альянса. Подгорица для Москвы, конечно, является менее важным элементом в региональной игре, чем Белград, однако это новое расширение НАТО рассердило Россию, как своим символическим значением, так и потому, что альянс теперь получает контроль над всем северным побережьем Средиземноморья. Москва тогда упомянула о "провокации", - продолжает Виткин.

"Черногория и Россия поддерживают очень тесные связи, российские капиталы хлынули на черногорское побережье. Мило Джуканович, который никогда не скрывал своих амбиций вступить в состав НАТО и ЕС, в то же время делает все для содействия этим массовым инвестициям в недвижимость и туризм, - говорится в статье. - Его решение в 2014 году присоединиться к санкциям, наложенным Евросоюзом в рамках украинского кризиса, было воспринято Москвой как первое предательство". При этом "черногорцы никогда не стремились создавать открытый конфликт с русскими", отмечает один западный дипломат.

"В Черногории часть населения отличается сильной русофилией, и вопрос о вступлении в НАТО далеко не очевиден", - считает автор.

"Кремль вновь активизировал свои традиционные связи в этом регионе, в частности, внутри просербских и пророссийских кругов, как раз среди тех, откуда были завербованы заговорщики 16 октября. "Балканское казачье войско" было освящено в начале октября священником города Котора, на побережье Адриатики. В составе этого "войска" националисты, частично бывшие бойцы Донбасса и группы байкеров со всего региона, в частности, "Ночные волки", чье российское головное учреждение поддерживает очень тесные отношения с Кремлем", - указывает автор.

"Поддержка Сербской православной церкви, доминирующей в Черногории, ультраконсервативной, находящейся в давних связях с российскими дипломатами в Подгорице, также показательна. По мнению нескольких наблюдателей, эта Церковь, а также многие националистические группировки получают субсидии от отдельных российских олигархов, в частности, от Константина Малофеева, который также оказывал финансовую поддержку сепаратистам Донбасса", - передает автор.

"12 декабря, два месяца спустя после произошедшего, глава российского МИДа Сергей Лавров снова отправился в Белград, откуда он еще раз напомнил о "предательстве" Мило Джукановича. В виде высшего вызова Подгорице Лавров сфотографировался в сербской столице в компании небольшой группы поддержки российского дела. Среди них, в нескольких метрах от министра, стоял Неманья Ристич - один из подозреваемых в заговоре, все еще находящихся на сербской территории", - заключает Виткин.