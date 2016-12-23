Доклад о Сноудене не достиг своей цели

"Ни один вопрос о Сноудене не был более мучительным, чем вопрос о его взаимоотношениях с русскими. Или, если вдаваться в нюансы, является ли он сейчас или был ли он когда-либо русским агентом", - пишет Джефф Стейн в статье для Newsweek.

"К сожалению, расплывчатый доклад комитета по разведке Палаты представителей в четверг не поможет ответить на этот вопрос", - считает он.

Сноуден, как было сказано на заседании в четверг в недавно рассекреченном докладе (который по-прежнему включает в себя существенные пробелы), "был и продолжает находиться в контакте с российскими спецслужбами".

"Ну, конечно, находился. Если бы российский аналог Сноудена вдруг оказался у границ Америки с флешками, полными файлов, похищенных в московском эквиваленте АНБ, сотрудники американской разведки расталкивали бы друг друга локтями, чтобы добраться до него", - пишет автор.

"Но по вопросу о том, добились ли россияне успеха со Сноуденом, отчет комитета по разведке больше разжигает страсти, чем проливает свет", - полагает Стейн.

Секреты продолжали утекать из архивов Сноудена долгое время после его побега летом 2013 года - и мало какие из них были связаны с программами "внутренней слежки" в США, отмечает он. Они, главным образом, провоцировали напряженность и разногласия между США и их союзниками, подчеркивает автор.

Все это говорит о том, что Сноуден расплачивается за свою позолоченную клетку в Москве. И, по мнению ветеранов разведки по обе стороны баррикад холодной войны, думать иначе было бы наивно.

"Вскоре после того, как Сноуден появился в Москве в 2013 году, я позвонил бывшему генералу КГБ Олегу Калугину, который руководил операциями своей службы против Северной Америки до бегства из Москвы, когда Советский Союз распался в 1991 году", - пишет Стейн.

"Я спросил его, как разведслужбы Путина должны были обращаться со Сноуденом, когда он появился в российском консульстве в Гонконге", - говорится в статье.

"Они бы его опросили, создали комфортные для него условия, посмотрели, честен ли он, а затем они бы [сообщили в Москву], что мы считаем, что он заслуживает внимания и может быть полезным", - ответил Калугин.

После того, как его пустили бы в Россию, сказал автору Калугин, "они бы перешли к тем областям, о которых они не очень хорошо информированы. И затем они бы вытягивали из него новую информацию".

"Что, если он начнет сопротивляться и скажет, что не хочет быть русским агентом, а делает это по идеалистическим соображениям?" - спросил Стейн.

"Ну, вы отвечаете, что мы тоже делаем это по идеалистическим соображениям. Они бы нашли какой-то ответ, чтобы успокоить его", - сказал Калугин.

"Неизбежно", по словам Калугина, они бы начали давить на Сноудена, чтобы добраться до новых секретов. Никакого пристрастия. Сноуден должен знать, кто оплачивает его счета и что Путин может отправить его назад в Америку, если это послужит его целям.

"И, как это было с некоторыми из великих, затяжных шпионских тайн холодной войны, могут пройти десятилетия, прежде чем мы узнаем что-то, похожее на правду", - считает автор.