23 декабря 2016 г. Майкл Д.Шир и Джеймс Гланц | The New York Times Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует расширить свой ядерный потенциал "В четверг избранный президент США Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует сильно "расширить свой ядерный потенциал". Как представляется, он намекнул на прекращение многолетних усилий, которые предпринимались президентами от обеих партий, чтобы уменьшить роль ядерных вооружений в обороне и стратегии Америки", - пишут журналисты The New York Times Майкл Д.Шир и Джеймс Гланц. "Заявление Трампа, сделанное через Twitter днем, возможно, было ответом российскому президенту Путину, который ранее в четверг, выступая перед командующими вооруженных сил в Москве, поклялся увеличить мощь российских ракет с ядерными боеголовками", - говорится в статье. Комментируя запись Трампа в Twitter, журналисты замечают: "Расплывчатость этих высказываний Трампа затрудняет оценку их возможного влияния на внешнюю политику Америки, а также в очередной раз выявляет, что потенциально опасно формулировать политику, особенно по столь серьезным вопросам, в виде "выкриков" в Twitter и спонтанных комментариев". Авторы продолжают: "Когда помощников Трампа попросили разъяснить, что подразумевал избранный президент под необходимостью "расширить" ядерный потенциал США, они сделали ответное заявление, в котором эта тема не затрагивалась". Джейсон Миллер, который должен стать директором Белого дома по связям с общественностью, заявил, что Трамп подразумевал "угрозу ядерного распространения и критически-важную необходимость его предотвратить, особенно среди террористических организаций, а также среди нестабильных и неконтролируемых режимов". "Таким образом, - считают журналисты, - помощники второй раз за два дня попытались переформулировать слова Трампа. В среду он, как показалось, сказал, что недавние теракты в Европе доказали правильность его предвыборного обещания запретить мусульманам въезд в США. Позднее помощники заявили, что он лишь повторил свое обещание ввести строгие проверки и приостановить въезд людей из стран, которые ассоциируются с терроризмом". Изданию неясно, намерен ли Трамп выйти из российско-американских договоров типа "СНВ-3", о сокращении ядерных вооружений. Но, если высказывания Трампа действительно возвещают начало расширения американского ядерного потенциала, они возымеют серьезные последствия, говорится в статье. Дерек Джонсон, исполнительный директор организации Global Zero, которая борется за отказ от ядерного оружия, обвинил Трампа в призывах к "новой гонке ядерных вооружений". Газета комментирует: "США и Россия уже спешат модернизировать свои существующие ядерные арсеналы". Эти усилия разрешены действующими договорами, но вызывают опасения. США также размещают в Европе "систему ПРО, имеющую скромные масштабы", как выражаются авторы. Эти планы сильно возмущают Кремль. "Коль скоро Трамп намерен еще и увеличить количество американских ядерных вооружений, это может знаменовать существенный разрыв со стратегической политикой, которая восходит к переговорам Вашингтона и Москвы, начатым в президентство Никсона", - пишут журналисты. Такой подход Трампа может поставить с ног на голову позицию Обамы, который в 2009 году пообещал, что США будут стремиться к безъядерному миру. Но в то же самое время администрация Обамы начала широкую модернизацию американского ядерного арсенала. Экс-чиновник министерств энергетики и обороны США Джон Р.Харви заметил, что запись Трампа в Twitter можно трактовать по-разному. Возможно, Трамп просто поддержал продолжение программы "ядерной модернизации". "Но, возможно, он намекнул, что хочет значительно увеличить число бомбардировщиков, ракет и подлодок", - передает издание. Источник: The New York Times