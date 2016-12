23 декабря 2016 г. Олег Кашин | The New York Times Закадычный друг Рекса Тиллерсона в Кремле В июне 2014 года казалось, что Россия вскоре окажется в полной изоляции от остального мира, замечает в своей статье в The New York Times журналист Олег Кашин. [Все цитаты приведены в обратном переводе с английского текста на сайте издания. - Прим. ред.] Но, по его словам, на XXI Мировом нефтяном конгрессе, который в то время проходил в Москве, "двое мужчин в костюмах дружески беседовали на сцене, обращаясь один к другому "друг мой", пишет Кашин. Это были глава Exxon Mobil Рекс У. Тиллерсон и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. "В начале декабря россияне возрадовались, когда избранный президент Трамп объявил, что выдвинет кандидатуру Тиллерсона на пост своего госсекретаря. Если кандидатура будет утверждена, от этого выиграет не только Кремль, но и, в особенности, Сечин - "друг" Тиллерсона", - говорится в статье. У российской элиты давно сложилось мнение, что революции планируются в "Госдепе" - в Госдепартаменте США. "Но что произошло бы, если бы руководителем Госдепа стал друг Кремля?" - вопрошает Кашин. И утверждает, что лучше всего на этот вопрос может ответить Сечин. "В начале этого года экспансия Сечина была столь агрессивной, что казалась правдоподобной версия, что Путин сам от него устанет и попытается отделаться от столь одиозного боевого товарища", - продолжает автор. По мнению Кашина, теперь Сечину нечего опасаться: "у него есть эксклюзивный международный козырь, которого нет даже у министра иностранных дел Лаврова". "Друг Сечина возглавит Госдеп, против которого направлена вся внутренняя политика Путина. Это поразительный подарок Кремлю и сокрушительный удар для всех в России, кто рассчитывал, что Госдеп сохранит хотя бы умеренную антипутинскую позицию", - говорится в статье. По мнению Кашина, Сечин "внезапно сделался влиятельным игроком не только в России, но и в мировой политике". Источник: The New York Times