Путин и Трамп ужесточают ядерную риторику

В четверг избранный президент США Дональд Трамп впервые сделал заявление по поводу будущего американского ядерного арсенала, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. "США должны укреплять свои ядерные возможности, пока мир не образумится относительно ядерных бомб", - написал Трамп в своем Twitter.

Чуть ранее на эту же тему высказался российский президент Путин. Как передает ИТАР-ТАСС, Путин заявил, что России "надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

Эксперт по вооружению Джеффри Льюис, профессор Центра изучения вопросов нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина, в статье для Atlantic пока не торопится делать выводы об изменении ядерных стратегий обеих стран: Барак Обама также всегда поддерживал дорогостоящую модернизацию ядерных вооружений и их носителей (но не численное наращивание). "Пока что не ясно, связано ли это с геополитическими планами", - комментирует Льюис высказывания Путина и Трампа. По его мнению, это скорее "что-то вроде пубертатного восхищения более крупными и качественными игрушками".

Тем не менее, есть аналитики, которые допускают возможность, что новая гонка ядерных вооружений между Россией и США заставит другие ядерные государства - Китай, Индию, Пакистан - также наращивать свои арсеналы. Тем более, во время предвыборной кампании Трамп говорил о том, что Южной Корее и Японии также следует вооружиться ядерным оружием против Северной Кореи, говорится в статье.