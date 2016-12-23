Ричард Ширрефф: "Тогда НАТО не станет уже через пять лет"

Бывший натовский генерал Ричард Ширрефф предсказывает скорый развал Североатлантического альянса. Другие эксперты не разделяют точку зрения генерала, говорится в материале швейцарской газеты Tagesanzeiger.

Избрание президентом США Дональда Трампа, который считается другом Владимира Путина, делает взгляд Ширреффа более убедительным, отмечает корреспондент Яник Вигет. Будущий американский президент во время предвыборной кампании не раз ставил под сомнение солидарность внутри НАТО и говорил, что США не будут оказывать поддержку своим союзникам в Европе, если те не будут вкладывать достаточно средств на оборону. Также Трамп еще в июле заявил, что США, возможно, не будут помогать странам Балтии в случае нападения России.

Давление Трампа, по мнению Ширреффа, разрушит доверие между союзниками, а вместе с ним и фундамент самого альянса. "И если Трамп будет и дальше сеять сомнения, то НАТО прекратит свое существование уже через пять лет", - говорит он.

По словам Маркуса Каима, эксперта из Немецкого института международной политики и безопасности, утверждение Ширреффа отчасти верно: "При президенте Трампе НАТО не будет тем же, чем было раньше". "Но европейцы пойдут навстречу Трампу, - убежден Каим. - Распад НАТО нереалистичен".

С точки зрения Каима, сейчас вероятны три сценария. В соответствии с первым, "европейцы согласятся на требования Трампа и сделают НАТО сильным альянсом". Во втором сценарии Трамп "выберет четыре-пять партнеров по альянсу, и это приведет к ухудшению ситуации внутри альянса". Третий сценарий подразумевает, что "новый президент США действительно отвернется от НАТО и снизит значимость этой структуры".

"Но ни при одном из этих сценариев НАТО не распадется", - уверен эксперт.