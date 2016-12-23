Безопасность и свобода

"Отпечатки пальцев разыскиваемого по всей Европе Аниса Амри - главного подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине - были обнаружены в кабине польского грузовика. Он уже давно был квалифицирован правоохранителями как "лицо, представляющее потенциальную опасность", имевшее связи в исламистской среде и способное совершить террористический акт. И, тем не менее, - пишет Tagesspiegel, - он беспрепятственно перемещался между Северным Рейном-Вестфалией и Берлином, постоянной слежки за ним не было, а на родину в Тунис отправить его не могли: там долгое время отказывались принимать его обратно".

"Предстоит выяснить, с чем связан подобный провал в работе государственных структур: с легкомыслием, рассеянностью или отсутствием необходимой компетенции. Среди тех, кто требует найти виновных, есть и те, кто хочет сохранить целостность страны, и те, кто стремится ее расколоть. В число первых входит федеральный президент, канцлер и действующие бургомистры. Расколоть страну стремится та же АдГ, которая заявляет о том, что жертвы берлинского теракта - на совести Меркель. Как будто Европа не живет уже многие годы с угрозой исламистского террора. Не способствуют укреплению единства и заявления, сделанные лидером ХСС, который хочет "пересмотреть всю миграционную политику", - говорится в статье.

Автор публикации Герд Аппенцеллер предлагает провести четкие границы между 900 тыс. беженцев - и потенциальными террористами или теми, кто уже был взят на прицел из-за совершения правонарушений. "Именно о второй группе и идет речь, - пишет автор. - Правоохранительным органам всех федеральных земель следует обмениваться информацией. Если мигрант прибывает без документов, его личность должна быть установлена при помощи теста ДНК. Страны Магриба должны быть квалифицированы как надежные, чтобы иметь возможность отправлять туда мигрантов, у которых, согласно международным нормам, нет достаточных оснований для получения статуса беженца", - замечает автор. Он указывает на то, что во всех без исключения федеральных землях должен быть введен режим круглосуточного видеонаблюдения за крупными площадями и улицами.

"Все эти меры направлены не на то, чтобы превратить Германию в полицейское государство с тотальным контролем. Граждане страны адекватно воспримут эти меры, поскольку они укрепляют безопасность, не ограничивая свобод", - резюмирует журналист.