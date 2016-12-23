Обе стороны устали от войны

Шумиха вокруг войны на востоке Украины "затихла, тем не менее НАТО и ОБСЕ констатируют, что в последние недели ситуация вдоль линии соприкосновения между украинской армией и ополченцами сильно накалилась", пишет Ирина Сердюк на страницах немецкой газеты Tageszeitung. В четверг глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме прекращения огня на Новый год, который должен вступить в силу 24 декабря.

Тем временем в тот же четверг в Музее Берлинской стены прошла пресс-конференция украинского депутата Надежды Савченко. Но на этот раз экс-летчица, получившая широкую известность в качестве непримиримой противницы России, задала более миролюбивый тон. В частности, Савченко заявила, что люди на Донбассе являются "достойными противниками" и так же устали от войны, как и украинцы.

Как напоминает издание, после сенсационного обмена Савченко на двоих российских пленных и ее возвращения из России на Украину в мае нынешнего года 35-летняя Савченко часто попадала в газетные заголовки на Украине. При этом она не стеснялась говорить то, что думает, не только о Кремле, но и об украинских политиках, в результате чего она не соответствует классическому клише украинских националистов.

Неделю назад, как говорится далее, Савченко исключили из партийных списков партии "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Причиной стала тайная встреча Савченко с лидерами сепаратистских Луганской и Донецкой народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким в белорусском Минске.

"Партия "Батькивщина" выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинских граждан, а также против легализации банд с Донбасса", - заявила Тимошенко. Савченко, в свою очередь, опровергла обвинения в свой адрес в том, что она якобы хотела придать легитимность "народным республикам" через переговоры с ними. Как заявила Савченко в Берлине, это и так уже произошло на переговорах в Минске в 2014 году. Утверждать же, что этих республик не существует, было "чистой воды лицемерием", заявила она.