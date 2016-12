23 декабря 2016 г. Рис Блейкли | The Times Словесная битва повышает вероятность гонки ядерных вооружений The Times цитирует вчерашние заявления Владимира Путина и Дональда Трампа о необходимости укреплять ядерный потенциал России и США. Российский президент сказал: "Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны". Избранный президент США написал в своем Twitter: "Соединенные Штаты должны сильно укрепить и расширить свои ядерные возможности до тех пор, пока мир не образумится по поводу ядерного оружия". По словам журналистки Рис Блейкли, неясно, была ли эта запись ответом на заявление российского президента. "Пресс-секретарь Трампа позже сказал, что тот "имел в виду угрозу ядерного распространения и критическую необходимость его предотвратить, особенно среди террористических организаций и нестабильных или вышедших из-под контроля режимов". Блейкли указывает, что ядерная гонка уже возродилась. США разрабатывают новое оружие, в том числе тактические ракеты малой мощности, использование которых, по мнению некоторых аналитиков, более вероятно, чем применение стратегических боеголовок. "Россия также ведет масштабную модернизацию ядерных вооружений. В Китае - крупнейшая в мире программа по баллистическим ракетам. Перестав быть немыслимым оружием для крайних мер, ядерное оружие заняло центральное место в военном мышлении России. В прошлом году члены НАТО встревожились, когда Москва пригрозила применить ядерные вооружения, чтобы оставить за собой Крым", - говорится в статье. Источник: The Times