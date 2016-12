23 декабря 2016 г. Джон Маккейн | The Washington Post У нас есть интересы в Сирии, однако мы ничего не предприняли "Слова "больше никогда" звучат бессмысленно на фоне взятия сирийского города Алеппо силами режима Башара Асада. Жестокой осаде, которая продолжалась годами, наконец положил кровавый конец штурм при участии российской авиации, иранских ударных отрядов и боевиков из различных региональных группировок. В то время как мы поем дифирамбы погибшим Алеппо, мы должны признать причастность США к этой трагедии", - пишет сенатор Джон Маккейн в статье, опубликованной The Washington Post. "Алеппо, возможно, потерян, но война в Сирии далека от завершения. Она, скорее всего, усилится, в то время как режим Асада, Иран, Россия, Турция, курды, страны Персидского залива и другие активизировали борьбу за бренные останки Сирии", - говорится в статье. "США пока еще предстоит сделать выбор. Чем дольше мы ждем, надеясь на прекращение войны, тем хуже становятся наши шансы. Но никто не должен считать, что у нас нет выбора", - пишет сенатор. "Мы должны признать, что у нас есть заинтересованность в том, что происходит в Сирии. Это касается не только страданий других, как бы трогательно это ни звучало. Это касается национальной безопасности США: возрождение "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.) в Сирии затрагивает b нас", - говорится в статье. "Мы также должны признать, что Асад, российский президент Владимир Путин и Касем Сулеймани, командующий иранскими силами "Аль-Кудс", никогда не станут партнерами в борьбе с терроризмом. На самом деле, верно противоположное", - утверждает Маккейн. По его мнению, "устроенная ими тотальная бойня сирийских мирных жителей создала условия для подъема "Исламского государства", и "кровавая осада Алеппо будет находкой для террористов в плане радикализации и вербовки". "Тот факт, что Америка не может прекратить все ужасы в мире, не лишает нас ответственности за использование нашей великой мощи для прекращения наихудших несправедливостей, где это возможно, особенно, когда это соответствует американским интересам и обеспечивает большую безопасность США и нашим партнерам", - заключает Маккейн. Источник: The Washington Post