23 февраля 2017 г. Тим Мак | The Daily Beast У Кремля и Республиканской партии США появилась новая общая подруга, которая без ума от оружия "Лишь несколько лет назад Мария Бутина была владелицей мебельного магазина в Сибири. Теперь же она занимается махинациями с политическими консультантами из Вашингтона, республиканскими стратегами и одним из руководителей российского банка с предположительными мафиозными связями", - пишет Тим Мак в The Daily Beast. "В зависимости от аудитории Бутина представлялась как сотрудница российского Центробанка, ведущая защитница права на владение оружием, "представительница Российской Федерации", студентка из Вашингтона, журналистка, а также посредник между командой Трампа и Россией, - говорится в статье. - Она использовала каждую роль с целью заполучить новых высокопоставленных знакомых в американской столице". По словам автора, история Марии Бутиной - "очередная глава в уже знакомой Вашингтону истории: дельцы, связанные с Кремлем, выстраивают контакты с Республиканской партией". "Особое удивление вызывают два знакомства Бутиной, - продолжает Мак. - Она создала совместный бизнес с Полом Эриксоном, который много десятилетий является активистом Республиканской партии, а также работала специальной помощницей зампреда российского Центробанка Александра Торшина, бывшего члена Совета Федерации, входящего в политическую партию Путина и предположительно связанного с российским преступным миром". Как сообщает журналист, 12 ноября 2016 года, вскоре после выборов президента Дональда Трампа, Бутина организовала вечеринку по случаю своего дня рождения в Cafe Deluxe, рядом с Американским университетом в Вашингтоне, где она получает образование. "Мероприятие проходило в виде костюмированной вечеринки, на которую были приглашены сотрудники предвыборного штаба Трампа и Эриксон. Последний сказал гостям, что он входил в президентскую переходную команду", - пишет Мак. Бутина была в образе императрицы Александры, а Эриксон - в костюме Распутина. Как рассказали двое из гостей вечеринки, россиянка "беззастенчиво заявила, что она участвовала в налаживании связей кампании Трампа и России". Она утверждала это и на одном из университетских курсов, говорится в статье. По-видимому, Бутина и Эриксон сблизились, пишет Мак: они основали корпорацию с ограниченной ответственностью в феврале 2016 года, как сообщил чиновник штата Южная Дакота. "Чем, собственно, занимается Bridges, LLC, неясно", - отмечает автор. "Будучи бывшим членом правления Американского консервативного союза - влиятельной группы консерваторов, организующей ежегодную "Конференцию консервативной политической деятельности", - Эриксон обладает невероятной сетью контактов в правом политическом секторе, - пишет журналист. - К примеру, одновременно с ним членом правления Американского консервативного союза являлась и Беки Нортон Данлоп, высокопоставленная чиновница из переходной команды Трампа". По словам автора, Белый дом отказался ответить на вопрос, был ли Эриксон членом переходной команды Трампа или консультантом. В последние годы Бутина "создавала себе репутацию борца за право на владение оружием в России", говорится далее. При ее участии в 2011 году была создана группа "Право на оружие", защищающая интересы владельцев оружия в России. Осенью 2014 года эта группа принимала в штаб-квартире в Москве в качестве гостя Эриксона, сообщает издание. В информации о мероприятии говорилось, "что Эриксон - участник шести президентских кампаний, работавший в Белом Доме при Рейгане". "Однако Эриксон не единственный друг Бутиной, обладающий обширными связями, - продолжает автор. - Она также близка к Торшину, бывшему российскому парламентарию". Как пишет Мак, "Торшин был заместителем председателя российского парламента (Совета Федерации. - Прим. ред.) более десяти лет, а также входил в могущественный Национальный антитеррористический комитет России". "Когда Торшин занимал пост зампреда ЦБ РФ, Бутина работала его помощницей, согласно информации на заархивированной версии ее личного сайта". Как сообщает автор, "Торшин и Бутина - оба страстные защитники прав владельцев оружия и пожизненные члены NRA (Национальной стрелковой ассоциации США). Как утверждается в опубликованном в 2016 году агентством Bloomberg конфиденциальном отчете о завершенном в 2013 году трехлетнем расследовании испанских правоохранительных органов касательно деятельности российской мафии в их стране, "Торшин помог российской ОПГ в Москве отмыть деньги через банки и недвижимость в Испании", сообщает издание. Сам Торшин на вопросы автора не ответил. "Несмотря на свои связи с Россией, Торшин по-прежнему желанный гость в консервативных кругах" США. "В мае 2016 года он вновь побывал на съезде NRA и сидел за одним столом с Дональдом Трампом-младшим", - сообщает автор, ссылаясь на статью Bloomberg. "Ни Эриксон, ни Бутина не ответили на многочисленные запросы Daily Beast по электронной почте, через SMS и посредством телефонных звонков", - уточняет издание. "В конечном итоге, связь Торшина, Бутиной и Эриксона - очередное свидетельство существования отношений между влиятельными российскими фигурами и политическими игроками в Вашингтоне как раз в тот момент, когда ФБР и ряд комиссий сената начали расследовать влияние Москвы на американскую политическую сцену", - подытоживает Мак. В заключение автор напоминает об эпизоде, произошедшем 11 июля 2015 года. "За год до того, когда она начала учебу в Американском университете, Бутина присутствовала в Лас-Вегасе на одном из первых мероприятий президентской кампании Трампа, на тот момент находившейся в зародыше", говорится в статье. Во время вопросов из зала Бутина спросила Трампа про антироссийские санкции. "Я знаю Путина, и вот что я вам скажу: мы с Путиным поладим", - ответил тогда Трамп. "Сегодня, на фоне разрастающихся разоблачений по поводу российского вмешательства в американские президентские выборы, Трамп дает совершенно иной ответ, - замечает автор. - В начале февраля он написал в Twitter: "Я не знаю Путина". Источник: The Daily Beast