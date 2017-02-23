Учиться у России - значит учиться лгать

Российские спецслужбы - "мастера в деле распространения фальшивых новостей. В некоторые из их фейковых творений люди верят до сих пор", пишет Моритц Айххорн в газете Frankfurter Allgemeine.

"Сам термин "фейковые новости" появился недавно. Но их концепция - то, что через распространение сфальсифицированных новостей можно манипулировать общественным мнением, - хорошо известна, - рассказывает автор. - Новое в "фейковых новостях лишь то, что их можно прочитать в интернете, так что они распространяются быстрее, чем ложные слухи в прошлом". "Иногда сотни тысяч людей успевают прочитать и поверить в ложь из интернета, прежде чем классические СМИ и официальные лица узнают и отреагируют на нее. Но бывает уже поздно", - подчеркивает журналист, напоминая о случае Лизы - пропавшей в Берлине в начале прошлого года 13-летней девочки. Она вернулась домой на следующий день и заявила об изнасиловании со стороны беженцев. Позднее полиция доказала, что ту ночь немка российского происхождения провела у своего 19-летнего знакомого.

Но это произошло слишком поздно: российские государственные СМИ обвинили правительство Германии в сокрытии преступления, сотни тысяч российских немцев вышли на демонстрацию перед зданием Ведомства канцлера, и в дело вмешался даже глава МИД России Лавров, напоминает автор.

"Это - всего лишь один из примеров российской дезинформации. (...) Другие страны тоже занимаются этим, но самыми успешными в этом деле оказываются русские, - продолжает Айххорн: - российским спецслужбам намного проще распространять фейки в свободной западной прессе, чем западным - в российской с ее цензурой".

Российские спецслужбы, как говорится далее, называют подобные манипуляции "активными мерами". "Активными" - потому, что они являются антиподом пассивного сбора информации. Целенаправленно вводя людей в заблуждение, спецслужбы пытаются создать нужное для них общественное мнение или изменить политический курс в западных странах", - пишет журналист. Во время "активных кампаний" правдой крутят как хотят: "Иногда меняют лишь некоторые нюансы. Но всегда речь идет о том, чтобы приписать известному событию иную причину. В итоге правда и вымысел перемешиваются, и разоблачение подобной лжи становится очень трудной задачей".

К примеру, сегодня известно, что антиеврейские обличительные "Протоколы сионских мудрецов", скорее всего, были результатом сотрудничества царских спецслужб и антисемитских организаций. Несмотря на это, многие круги до сих пор приводят их качестве доказательства тайного еврейского заговора против человечества, говорится в статье.