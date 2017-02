23 февраля 2017 г. Катрин Хилле, Эрика Соломон и Артур Бизли | Financial Times Россия просит мировые державы профинансировать восстановление Сирии Россия убеждает мировые державы дать Сирии миллиарды долларов на восстановление, дабы способствовать попыткам урегулировать конфликт, которые сейчас буксуют, пишет The Financial Times. "Но, по словам западных дипломатов, государства Европы и Персидского залива, возмущенные российским военным вмешательством, которое переломило ход войны в пользу президента Асада, готовы внести свой вклад лишь в случае, если Москва добьется мирной договоренности, которая создаст условия для политического переходного процесса впоследствии", - сообщают журналисты Катрин Хилле, Эрика Соломон и Артур Бизли. Неназванный европейский дипломат сказал о россиянах: "Они пришли, устроили полный кавардак, всё переломали, а теперь хотят, чтобы все и каждый это оплачивали". "Как ожидается, этот вопрос будет поднят на переговорах при поддержке ООН, которые сегодня начнутся между сирийским правительством и повстанцами в Женеве", - говорится в статье. По данным газеты, у России возникли трудности при попытках приблизить сирийские противоборствующие стороны к политическому соглашению. "По словам европейских дипломатов, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, курирующий вопросы Ближнего Востока, на прошлой неделе заявил на встрече послов стран ЕС в Москве, что восстановление Сирии очень скоро станет главным пунктом повестки дня. Он сказал, что понадобятся "десятки миллиардов долларов", и предостерег: от России не следует ждать "ничего", утверждают дипломаты", - говорится в статье. "Русские совершенно не желают унаследовать полностью разрушенную Сирию: такая проблема навалилась бы на них надолго, подобно тому, как Ирак стал неотвязной заботой для американцев", - заметил некий дипломат, который базируется на Ближнем Востоке. Журналисты комментируют: "Российская инициатива может встретить сопротивление, тем более, что российские авианалеты стали причиной разрушений в таких крупных городах, как Алеппо". Как бы то ни было, верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини планирует провести в апреле международную конференцию о будущем Сирии. "Могерини хотелось бы этим воспользоваться, чтобы обеспечить ЕС лидирующее место при организации дебатов о восстановлении [Сирии]. Великобритания и Франция крайне опасаются поспешно ввязаться в какое-то недолговечное начинание и невольно укрепить позиции Асада", - сказал другой европейский дипломат на условиях анонимности. Источник: Financial Times