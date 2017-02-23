Американский самолет-"нюхач" переброшен в Европу из-за загадочной вспышки радиации

"Самолет, известный как "атомный нюхач", направлен для измерения радиационных уровней в Европе после обнаружения загадочных вспышек радиации на континенте", - пишет Кэти Форстер в Independent. Как сообщает автор со ссылкой на представителя авиабазы Королевских ВВС Великобритании близ города Милденхолл (графство Суффолк), американский военный самолет WC-135 Constant Phoenix приземлился на базе британских ВВС в графстве Суррей.

Журналистка также ссылается на итальянский сайт The Aviationist, посвященный военной авиации: по его данным, американский самолет "сейчас направляется в сторону Норвегии и Баренцева моря, расположенного к северу от России, за Полярным кругом".

Самолет WC-135 "способен обнаруживать и идентифицировать ядерные взрывы с воздуха, а также отслеживать уровень радиации после аварий, например Чернобыльской катастрофы 1986 года", - говорится в статье.

Представитель ВВС США заявил в беседе с изданием, что самолет находится в Европе "согласно запланированной посменной дислокации" и "противоречащая этому информация совершенно безосновательна". "WC-135 в штатном порядке проводит миссии во всем мире, и мы не собираемся сообщать подробности", - сказал источник.

Как напоминает Форстер, "антропогенный радиоактивный йод-131 был обнаружен в Норвегии в начале января, и с тех пор его находили в небольших количествах в Европе, согласно заявлениям чиновников". "Неясно, что стало источником йода-131, однако конспирологи говорили, что, как кажется, распространение материала шло из северной части Норвегии, где Россия могла провести тайное ядерное испытание", - передает журналистка.

Самолет специально назначения WC-135, прозванный "нюхач", снабжен двумя устройствами по обеим сторонам фюзеляжа, которые собирают атмосферные газы и фильтруют их, чтобы выявить радиоактивно-зараженные частицы, поясняет автор.