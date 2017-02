23 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Сирийская оппозиция надеется на прагматизм России Сегодня представители оппозиции и Дамаска вновь встречаются в Женеве под эгидой ООН. Вопрос о политическом переходе власти по-прежнему упирается в судьбу Асада. Россия бомбит территории, подконтрольные повстанцам, и при этом требует дать Сирии миллиарды долларов на восстановление, пишут СМИ. Сирийские беженцы вынуждены продавать свои органы, сообщает Tagesanzeiger. "Впервые за девять месяцев оппозиция и сирийский режим 23 февраля вновь встречаются в Женеве под эгидой ООН, чтобы возобновить переговоры, которые должны положить конец конфликту, унесшему уже больше 300 тыс. жизней, - пишут корреспонденты Le Monde. В конце января переговоры в Астане, проводившиеся под эгидой России, Турции и Ирана, позволили укрепить шаткое перемирие. "Оппозиция делает ставку на прагматизм России, которая стала главным игроком на территории", - говорится в статье. Как сказала представительница сирийской оппозиции Басма Кодмани, "Россия ищет выход из кризиса, так как она опасается в нем увязнуть". Москва "не чувствует себя комфортно с такими союзниками, как Иран, который также является мощным сторонником режима, но в окончании конфликта не заинтересован", добавила Кодмани, подчеркнув, что "теперь русские активно действуют, как раньше американцы". Один западный дипломат недовольно поведал изданию, что российская сторона "во все вмешивается, даже в состав делегации оппозиции": она хочет включить туда близкие к себе группировки. На повестке дня в Женеве - в соответствии с логикой процесса, запущенного резолюцией Совбеза ООН 2254, - вопрос о политическом переходе власти, а также о разработке новой конституции Сирии, чтобы подготовить почву для будущих выборов. "Однако обсуждения вновь рискуют застопориться из-за вопроса о судьбе Башара Асада", - отмечает издание. "Российская сторона по-прежнему требует оставить его у власти, что является неприемлемым для оппозиции", - сказал неназванный дипломат. Идея этого переговорщика от ООН - продолжать делать все возможное, но на время отложить данный вопрос в сторону, передают журналисты. Провал второй встречи по Сирии в Астане 15 февраля и возобновление боев "вернули положение вещей в исходное положение", отметил в беседе с изданием Синан Хаташет, аналитик, близкий к оппозиции. "Сирийский национальный совет (орган, представляющий сирийскую оппозицию. - Прим. ред.) шокирован тем, что российская авиация продолжает бомбить территории, подконтрольные повстанцам, и Москва не способна добиться продвижения по вопросу узников режима", - пишет издание. "Все порывы прошли, и единственная опция оппозиции - возможность говорить "нет", - сказал Хаташет. Россия убеждает мировые державы дать Сирии миллиарды долларов на восстановление, дабы способствовать попыткам урегулировать конфликт, которые сейчас буксуют, пишет The Financial Times. "Но, по словам западных дипломатов, государства Европы и Персидского залива, возмущенные российским военным вмешательством, которое переломило ход войны в пользу президента Асада, готовы внести свой вклад лишь в случае, если Москва добьется мирной договоренности, которая создаст условия для политического переходного процесса впоследствии", - сообщают журналисты. Неназванный европейский дипломат сказал о россиянах: "Они пришли, устроили полный кавардак, всё переломали, а теперь хотят, чтобы все и каждый это оплачивали". "Как ожидается, этот вопрос будет поднят на переговорах при поддержке ООН, которые сегодня начнутся между сирийским правительством и повстанцами в Женеве", - говорится в статье. По данным газеты, у России возникли трудности при попытках приблизить сирийские противоборствующие стороны к политическому соглашению. "Русские совершенно не желают унаследовать полностью разрушенную Сирию: такая проблема навалилась бы на них надолго, подобно тому, как Ирак стал неотвязной заботой для американцев", - сказал изданию некий дипломат. Журналисты комментируют: "Российская инициатива может встретить сопротивление, тем более, что российские авианалеты стали причиной разрушений в таких крупных городах, как Алеппо". Как бы то ни было, верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини планирует провести в апреле международную конференцию о будущем Сирии. "Могерини хотелось бы обеспечить ЕС лидирующее место при организации дебатов о восстановлении Сирии. Великобритания и Франция крайне опасаются поспешно ввязаться в какое-то недолговечное начинание и невольно укрепить позиции Асада", - сказал другой европейский дипломат на условиях анонимности. Швейцарская газета Tagesanzeiger со ссылкой на немецкую программу Fakt производства телекомпании ARD сообщает о случаях, когда сирийские беженцы в Турции продают свои органы - почку, доли печени - ради облегчения финансовой нужды. Покупателями выступают обеспеченные пациенты из западных стран и Саудовской Аравии. Во время подставной сделки один из посредников предложил почку беженца за 30 тыс. евро. В эту сумму входила трансплантация почки в одной из турецких клиник, сообщает корреспондент. Многие беженцы, передает корреспондент, продают свои органы для того, чтобы "попытать счастья на Западе или просто вернуться домой". Один из беженцев рассказал, что "двое его знакомых после операции проснулись не в больничной кровати, а на улице. Также нередки случаи, когда операции проводятся в частных домах или квартирах". Сотрудник правозащитной организации Pro Asyl Карл Копп сказал: "Мы были привычны к тому, что беженцы не имели крова или средств к существованию, что им приходилось просить милостыню, что женщинам приходилось продавать себя. Сейчас нормой стало то, что им приходится продавать органы, чтобы обрести достойные перспективы или же попросту возможность уехать".