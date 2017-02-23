Сирия: возвращение в женевскую ячейку по-российски

"Впервые за девять месяцев оппозиция и сирийский режим 23 февраля вновь встречаются в Женеве под эгидой ООН, чтобы возобновить переговоры, которые должны положить конец конфликту, унесшему уже больше 300 тысяч жизней, - пишут Марк Семо и Бенжамен Барт в Le Monde. Как напоминают авторы, "в конце января обсуждения, проводившиеся в столице Казахстана Астане под эгидой России, Турции и Ирана, позволили укрепить шаткое перемирие, достигнутое Москвой в ходе переговоров и вступившее в силу 30 декабря".

"Оппозиция делает ставку на прагматизм России, которая стала главным игроком на территории", - говорится в статье. Как отметила в беседе с изданием представительница сирийской оппозиции Басма Кодмани, "Россия ищет выход из кризиса, так как она опасается в нем увязнуть". Москва "не чувствует себя комфортно с такими союзниками, как Иран, который также является мощным сторонником режима, но в окончании конфликта не заинтересован", добавила Кодмани. Она также подчеркнула, что "теперь русские активно действуют, как раньше американцы".

В подтверждение этих слов один западный дипломат недовольно поведал изданию, что российская сторона "во все вмешивается, даже в состав делегации оппозиции": она хочет включить туда близкие к себе группировки.

"Сегодня в Женеве, как и в Астане в январе, ключевой идеей Кремля является действовать сообща с другими странами, которые присутствуют на территории, включая и те, что находятся в лагере противника, как Турция, и, прежде всего, вовлечь в процесс воюющие группировки в самом широком составе", - пишет газета.

"На повестке дня встречи в Женеве - в соответствии с логикой процесса, которому был дан старт резолюцией Совбеза ООН 2254, поддержанной в декабре 2015 года Вашингтоном и Москвой, - стоит вопрос о политическом переходе власти, а также о разработке новой конституции Сирии, чтобы подготовить почву для будущих выборов", - поясняют авторы.

"Однако обсуждения вновь рискуют застопориться из-за вопроса о судьбе Башара Асада", - отмечает издание. "Российская сторона по-прежнему требует оставить его у власти, что является неприемлемым для оппозиции", - отметил в беседе с газетой неназванный дипломат. Он сказал, что "для Парижа, как и для ряда западных и арабских столиц, диктатор не может олицетворять будущее своей страны, и ему придется уйти хотя бы в конце процесса" перехода политической власти. "Идея этого переговорщика от ООН - продолжать делать все возможное, но на время отложить этот вопрос в сторону", - уточняют журналисты.

Однако провал второй встречи по Сирии в Астане 15 февраля и возобновление боев "вернули положение вещей в исходное положение", отметил в беседе с изданием Синан Хаташет, аналитик, близкий к оппозиции.

"Сирийский национальный совет (орган, представляющий сирийскую оппозицию. - Прим. ред.) шокирован тем, что российская авиация продолжает бомбить территории, подконтрольные повстанцам, и Москва не способна добиться продвижения по вопросу узников режима", - пишет издание. "Все порывы прошли, и единственная опция оппозиции - возможность говорить "нет", - сказал Синан Хаташет.