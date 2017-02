23 февраля 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россия припечатывает новости, которые считает "фейковыми", большим красным штампом "В среду МИД России эффектно пришло в сферу фейковых новостей", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. "Нет-нет, оно не занялось их производством. Это "темное искусство", по-видимому, практикуется другими, еще более непрозрачными ответвлениями российского правительства", - тут же поясняет автор. Официальный представитель МИД Мария В.Захарова просто представила публике новый раздел на сайте МИД, призванный заострять внимание на статьях, которые министерство считает "фейковыми новостями". Статьи, выложенные на сайте, снабжены большим красным штампом с английской надписью FAKE и подписью, что информация, которая в них содержится, "не соответствует действительности". В среду министр обороны РФ Шойгу заявил, что созданы специальные силы, которым поручено вести информационную войну. "Это не удивило официальных лиц США и Европы, которые как минимум два последних года борются с информационной войной Кремля. Новая затея МИД с маркировкой "фейковых новостей", похоже, вписывается в закономерность, подмеченную многими аналитиками: создаются "альтернативные реальности", призванные посеять сумятицу в умах людей и тем самым дискредитировать все источники новостей", - говорится в статье. Как предполагает Макфаркуар, инициатива МИД - реакция на многочисленные сообщения прессы за последний год, заостряющие внимание на фейковых новостях, исходящих от России. Со своей стороны, журналист указывает: "Есть весьма отчетливая разница между тем, в распространении чего обвиняется Россия, и тем, что сама Россия объявила "фейковыми новостями". После того как в 2014 году над Украиной был сбит авиалайнер Malaysia Airlines, "Россия принялась лихорадочно выдавать альтернативные версии случившегося, в основном фантастические и по большей части возлагавшие вину на Украину", - утверждает автор. "Когда в последние годы обострились трения с Европой, всплыли всевозможные подложные новостные материалы. К примеру, государственные СМИ и российские официальные лица ложно утверждали, что 13-летняя русская иммигрантка в Германии была похищена и изнасилована, а сайты, связанные с Россией, распространяли слухи, например, о том, что Швеции предлагали продавать оружие женщинам-боевикам "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.)", - говорится в статье. По мнению автора, те статьи, которые российский МИД объявляет "фейковыми новостями", - это определенно "более мейнстримовские" по своему характеру материалы, чем вышеприведенные примеры. "Похоже, переняв метод президента Трампа, Россия объявляет "фейковыми" любые статьи, которые ей не по нраву", - говорится в статье. Так, в статье The New York Times, которую МИД снабдил штампом FAKE, подробно описаны опасения администрации США из-за российских нарушений договора о ядерных вооружениях. Эйлин Мёрфи, представитель The New York Times, решительно высказалась в защиту этой публикации. "Это опасная и тревожная ситуация, когда правительства или отдельные лица навешивают на статьи, которые им не нравятся, ярлык "фейковая новость", вместо того чтобы оспаривать конкретные факты или приводить контрдоказательства, - сказала она. - Мы не отступаемся от своих журналистских материалов". Источник: The New York Times