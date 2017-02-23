В чем причина сокращения объемов торговли между Россией и Германией?

Представители немецкого бизнеса уже давно "выступают за снятие санкций с России: по их словам, эти меры негативно сказываются на товарообороте между странами и представляют угрозу для полумиллиона рабочих мест в Германии", пишут экономические обозреватели немецкого журнала Der Spiegel Беньямин Биддер и Михаэль Нистедт.

К примеру, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер считает, что санкции должны быть отменены до конца нынешнего года. Во времена Трампа и "Брэкзита" Европа, по его словам, "не может позволить себе ссориться одновременно с США, Россией и Великобританией". Действительно, пишут журналисты, если в 2013 году немецкие компании поставили в Россию товаров общей стоимостью 38 млрд долларов, то в 2015-м - только 19 млрд, что означает минус 49,9%. Но неужели причина кроется в санкциях?

На самом деле все не так просто, говорится в статье, и это видно, если ознакомиться со статистикой торговых отношений России с другими странами, которую ниже приводят Der Spiegel и организация STATISTA.

Так, экспорт из Белоруссии в Россию снизился на 42,9%, хотя она никаких санкций против Москвы не вводила, - напротив, она является членом Евразийского экономического союза, которым руководит Россия. Та же самая картина наблюдается и с Китаем, важнейшим внешнеторговым партнером России. Снижение китайского экспорта составило 33,8%.

"Причина заключается в следующем: западные санкции в первую очередь были направлены против крупных государственных концернов, а российской экономике приходится бороться с другими проблемами, в том числе с существенным падением цены на нефть", - пишут журналисты. Осенью 2014 года она упала со 100 долларов за баррель и более до 50. Экспорт нефти и газа, как напоминает издание, - важнейшие экспортные отрасли России.

"Падение цен на нефть привело к существенному снижению доходов России от экспорта энергоносителей: если в 2013 году Россия заработала на нем 500 млрд долларов, то в 2015-м - только 343,9 млрд. Говоря простым языком, у России и россиян стало меньше денег, чтобы тратить их на покупку товаров из-за границы, в том числе из Германии", - поясняют авторы.

Помимо санкций и падения цен на нефть, свою роль играет структурный кризис в российской экономике, говорится далее. Рост ВВП на уровне 6-7%, наблюдавшийся сразу после вступления Путина в должность в 2000 году, уже давно стал историей: в 2013 году - то есть еще до начала кризиса на Украине и введения санкций - прирост ВВП упал до 1,3%.