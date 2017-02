23 февраля 2017 г. Карен Деянг | The Washington Post Новый план борьбы с "Исламским государством" может изменить стратегию США в Сирии "По словам американских официальных лиц, план разгрома "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации. - Прим. ред.), который сейчас разрабатывается президентом Трампом, может повлечь за собой существенные изменения стратегии действий в Сирии, унаследованной от Обамы", - сообщает The Washington Post. В частности, США, возможно, сократят или прекратят поддержку, которую долгое время оказывали силам умеренной оппозиции, борющимся с сирийским правительством, поясняет журналистка Карен Деянг. США могут также ограничить или вовсе отказаться от использования формирований сирийских курдов в качестве основной "опосредованной силы" США в боях с боевиками. В конце января Трамп приказал Пентагону и другим ведомствам составить предварительный проект новой стратегии к концу февраля. Он публично заявлял, что готов увеличить огневую мощь США, направленную против боевиков, и численность американских наземных сил в Сирии (сейчас там находится около 500 спецназовцев). "Трамп не только призвал обзавестись "новыми партнерами по коалиции" (возможно, чтобы включить в план оперативную координацию действий с Россией), но и распорядился дать рекомендации по изменению действующих военных правил ведения боя, которые по своей жесткости превышают предписания международного права", - пишет журналистка. "По словам высокопоставленных официальных лиц, осведомленных об этих усилиях, главная цель - сузить деятельность США, дабы более энергично сосредоточиться на "Исламском государстве" и других террористических группировках, не отвлекаясь на гражданскую войну в Сирии, потребность в "государственном строительстве" или продвижение демократии", - сообщает автор статьи. "Мы все еще разбираемся с этим вопросом, - сказал в понедельник министр обороны США Мэттис, имея в виду планирование действий в Сирии. - Пока вообще не решено, кто именно будет действовать, что будет делаться и где. Мы совместно работаем над тем, чтобы в этом разобраться". Газета напоминает: в период, когда Обама покинул президентский пост, Пентагон просил срочно одобрить имеющийся у него план взятия Ракки, предполагавший вооружение сирийских курдов из "Отрядов народной самообороны" (YPG). Турция, считающая YPG продолжением сепаратистской "Рабочей партии Курдистана" (PKK), предложила несколько своих вариантов взятия Ракки. "Все они предполагают участие турецких войск и наращивание численности американских военных и сирийских бойцов-арабов, без использования YPG. Турция также ратует за создание "безопасной зоны" на приграничной полосе шириной 25 миль, в том числе на территориях, где YPG уже действует с согласия США", - говорится в статье. По мнению издания, эти варианты притягательны для администрации Трампа, которая тоже ратует за безопасную зону для размещения сирийских беженцев. "В перспективе они также открывают путь для сотрудничества с Россией, чьи военные самолеты помогают турецким войскам, которые уже вошли на территорию Сирии и направились к городу Эль-Баб западнее области, подконтрольной курдам", - говорится в статье. Турция может предоставить артиллерию и транспорт, которые очень важны для борьбы с ИГИЛ в Ракке. Но планы Турции создают и серьезные проблемы, отмечает журналистка: во-первых, потребовался бы увеличенный наземный контингент США, во-вторых, американским военным пришлось бы разорвать отношения с курдскими силами, которым они доверяют, и взамен наладить сотрудничество с силами турок и сирийских арабов, к которым они относятся опасливо. "Американские военные, а также разведывательное сообщество сомневаются в разумности сотрудничества с Россией, которая заинтересована прежде всего в сохранении своих стратегических активов в Сирии, причем ее основной союзник в этой стране - Иран", - замечает Деянг. Кроме того, решается вопрос о будущем программы ЦРУ. "Это программа обучения и вооружения умеренной оппозиции, которая борется с правительством Асада и его российскими и иранскими союзниками", - говорится в статье. В последние недели оппозиционные группировки жалуются, что их снабжение прекращено. "Причины неясны: то ли это временная ситуация, то ли администрация США уже приняла решение о перманентном разрыве с ними", - пишет автор. Источник: The Washington Post