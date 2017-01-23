Испания готовит размещение двух войсковых подразделений в составе контингентов НАТО у российской границы

Испания участвует "в архитектуре обороны, которая разработана НАТО для усиления восточноевропейских стран перед лицом угрозы, исходящей от путинской России", пишет журналист ABC Эстебан Вильярехо, напоминая, что эта доктрина развивается с 2014 года.

В ожидании возможных резких перемен в российско-американских отношениях Испания не отказывается от намеченного на 2017 год размещения войск в странах, граничащих с Россией. "Она также собирается упрочить альянсы другого типа - например, сотрудничество с Украиной в сфере киберобороны", - говорится в статье.

Автор перечисляет несколько иностранных миссий испанских военных.

"Четыре истребителя F-18 Hornet из 15-го полка ВВС Испании, который базируется в Сарагосе, будут размещены в Эстонии с 1 мая на протяжении четырех месяцев. Им поручено защищать воздушное пространство стран Балтии", - сообщает газета со слов источников в военных кругах. Самолеты будут сопровождать 100 военнослужащих.

По словам министра обороны Латвии, испанские военные будут в составе батальона сил НАТО, которым в этом году командует Канада.

В составе батальона - 1200 военнослужащих из Канады, Испании, Италии, Польши, Словении и Албании, он будет размещен на базе НАТО в Риге. "Его задача - отслеживать обстановку на границе и готовить плацдарм для сил быстрого развертывания НАТО в случае, если придется задействовать 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне", - говорится в статье.

Источники в военных кругах подтвердили газете, что в Латвию могут отправиться до 350 испанских военных.

Выступая 20 декабря в испанском парламенте, министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль упомянула о сотрудничестве в сфере обучения и обмена опытом, в том числе "на Украине, о подготовке в области киберобороны". По словам автора, это сотрудничество можно будет осуществлять, приглашая украинских военных на обучение в Испанию, на объекты штаба киберобороны на базе Ретамарес.

Испанский фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон" с 29 января присоединится ко Второй постоянной военно-морской группе НАТО (SNMG-2), зона влияния которой - Восточное Средиземноморье и Черное море.