Россия купировала проблемы рубля в ходе нефтяного ажиотажа

"Прекращение поддержки курса рубля помогло России пережить сильнейшее падение цены на нефть за целое поколение. Но это сделало крупнейшего экспортера энергоносителей уязвимым перед более высокой волатильностью цен на нефть на фоне того, как ОПЕК требует сокращения ее добычи", - пишет Bloomberg.

"Чтобы решить эту проблему, Банк России готовится к возвращению на валютный рынок после 18-месячного перерыва и к получению выручки в иностранной валюте, приобретенной сверх заложенной в бюджете цены на нефть в 40 долларов за баррель. Первый зампред правительства Игорь Шувалов заявил в интервью на прошлой неделе, что покупка валюты возможна уже при нынешних ценах на нефть", - говорится в статье.

"На этом этапе восстановления экономики Россия выиграет от стабильного рубля скорее, чем от дальнейшего потенциально чрезмерного повышения его курса, которое может подорвать конкурентоспособность российских экспортеров в то время, когда сектор глобальной торговли, кажется, сокращается", - говорит Петр Матис, специалист по валютной стратегии на формирующихся рынках в Rabobank (Лондон).

Операции по валютным интервенциям будут контролировать курс рубля до тех пор, пока правительство не примет так называемые бюджетные правила с 2020 года, предотвратив траты избыточных доходов, превышающих предварительно установленные цены на нефть, пишет издание.

Только три валюты будут подвержены большим колебаниям цены нефти, чем рубль, согласно данным, собранным Bloomberg.

Тем не менее, рубль стал менее зависимым от нефти и более чувствительным к изменениям потоков капитала и настроениям инвесторов, отмечает издание. Его лучшим годом стал 2016, когда он подорожал на 20%.