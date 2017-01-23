Скарони: "Новый госсекретарь Тиллерсон? Он не будет под каблуком путинской России"

"Мне он запомнился как жесткий и решительный переговорщик, однако готовый плыть против течения, а порой даже против настроений американского правительства, чтобы защитить интересы Exxon". Так в интервью газете Corriere della Sera бывший председатель правления итальянской нефтяной компании Eni Паоло Скарони отзывается о новом госсекретаре США Рексе Тиллерсоне. С Тиллерсоном, до этого занимавшим должность главы американской корпорации ExxonMobil, Скарони связывает не только "десяток лет нефтяных отношений", отмечает итальянское издание. Бывший глава Eni, который ныне трудится в банке Rothschild, так же, как и Тиллерсон, "получил в 2013 году из рук российского президента Путина орден Дружбы", отмечает газета.

Однако Скарони ответил отрицательно на вопрос журналиста, могут ли "особые отношения" Тиллерсона с Россией сделать его решения на посту госсекретаря менее самостоятельными. В подтверждение своего мнения бывший глава Eni привел два довода. "Во-первых, он американец до мозга костей и в соответствии с лозунгом Трампа "Америка прежде всего" будет действовать на благо своей страны. К тому же эта награда не имеет того значения, которое ей приписывают американцы, она является лишь символом сотрудничества между странами", - пояснил Скарони.

"Я ожидаю, что на должности госсекретаря Тиллерсон будет вести себя с Россией по существу нейтрально", - поделился с итальянской газетой своим мнением Скарони. Он также добавил, что "все будет зависеть от того, что захочет делать Трамп". Если новый президент США "собирается развивать хорошие отношения" с Россией и "задуматься о конце санкций", то, по мнению бывшего главы Eni, "Тиллерсон будет только рад".

Бывший глава Eni также вспомнил, что провел с Тиллерсоном "десяток встреч, часто непростых", как, например, когда итальянская компания хотела "получить больший вес на Кашаганском месторождении в Казахстане". Справится ли бывший нефтяник с работой госсекретаря США? - спрашивает журналист у Скарони. "Думаю, что да, но ему придется непросто, особенно учитывая заявление нового президента о том, что внешняя политика, проводившаяся в последние 60 лет, подвергнется кардинальному пересмотру", - ответил итальянский управленец. Перед Тиллерсоном "будет стоять титаническая задача", добавил Скарони.