Испанцы из ИГИЛ настойчиво требуют наносить удары на Иберийском полуострове: "Атакуйте, атакуйте, атакуйте"

"Силы безопасности и разведывательные службы Испании выявили феномен, который с каждым разом становится все интенсивнее и превращается в один из важнейших факторов риска в нашей стране", - пишет El Mundo. "Речь идет о сообщениях, которые испанские граждане, перебравшиеся в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к так называемому "Исламскому государству" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), шлют своим "братьям" в Испании - то есть друзьям и знакомым, а также радикально настроенным людям из окружения, - поясняют журналисты Анхелес Эскрива и Эстебан Уррейстьта. - В сообщениях вновь и вновь говорится: "Атакуйте, атакуйте, атакуйте. Мы должны что-то сделать. Что еще должно произойти, прежде чем вы перейдете к делу?".

Эксперты пояснили: испанские террористы, находящиеся в зоне конфликта, подразумевают аресты джихадистов в Испании и Сирии. "Источники, с которыми мы проконсультировались, считают: около сотни радикализированных лиц, находящихся в нашей стране, могут внять призыву и что-то предпринять, если условия будут благоприятствовать", - говорится в статье.

На взгляд экспертов, самый вероятный сценарий в Испании - попытка теракта со стороны какого-нибудь "одинокого волка". "Но наибольшие опасения вызывает сценарий спланированной атаки, которую совершит группа лиц", - говорится в статье.

Джихадисты считают: если нанести удар в Европе, европейские страны станут уделять больше времени своей обороне и меньше - ударам по ИГИЛ в Сирии и Ираке. Они также полагают, что поражения ИГИЛ в зоне конфликта нужно компенсировать в других местах.

Испанские спецслужбы проверяют около 800 радикалов, находящихся в Испании. Источники считают: около 100 из них могут перейти к действиям, но для этого им понадобятся средства, благоприятная возможность и условия.

"Вероятно, поэтому, несмотря на тревожную информацию, в конфиденциальных докладах о террористической угрозе в нашей стране говорится: в то время как "джихадистская пропаганда и действия, сорванные в результате контртеррористических усилий, указывают, что главные мишени для потенциальных атак ИГИЛ - это Франция, Россия и Германия, Испания по-прежнему не упоминается особо", - пишут авторы статьи.

Но в Испании не следует ослаблять бдительность, подчеркивают они. "В самом последнем конфиденциальном докладе, к которому имела доступ наша газета, содержится предостережение: "По-прежнему налицо существование различных сетей, которые оказывают поддержку организации, и ее эффективные действия по вербовке новых членов".

В докладе также говорится об угрозе, которую несет "Аль-Каида" (запрещенная в РФ. - Прим. ред.). "Опасность этой группировки авторы доклада связывают с тем, что ей необходимо вернуть себе лидерские позиции в глобальном джихаде", - пишут журналисты. "Важно, что в пропаганде "Аль-Каиды" появились отсылки к историческому понятию "Аль Андалус" как объединяющему элементу джихадизма. Из этого вытекает угроза для нашей страны", - говорится в документе.