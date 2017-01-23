Путин подписал с Сирией долгосрочное соглашение по военным базам

"Пока мир настороженно следил за инаугурацией Дональда Трампа в пятницу, Россия и Сирия подписали долгосрочное соглашение по военным базам, предоставляющее доступ российским судам и самолетам на сирийскую территорию на 50 лет", - сообщает американское издание Foreign Policy. По словам автора статьи, "это крупное обязательство подчеркивает многолетние усилия российского президента Владимира Путина вернуть России ее прежнюю влиятельную роль на Ближнем Востоке".

Как сообщается в публикации, "соглашение призывает к расширению и переводу на постоянную основу российской временной военно-воздушной базы в Латакии, а также к расширению российской военно-морской базы в Тартусе". В статье говорится, что это позволит постоянно пришвартовываться в Тартусе 11 судам, кроме того, порт сможет вмещать более крупные корабли, чем это возможно сейчас. "Расширенная база позволит Москве меньше зависеть от поставок и технического обслуживания, оказываемого судами Черноморского флота", - отмечает издание.

Источник Foreign Policy в Министерстве обороны США считает, что Россия "может годами поддерживать нынешний ритм операций" в Сирии "благодаря своему относительно слабому присутствию там, а также прогрессу, которого российская армия достигла за последнее время в том, что касается поддержки войск, участвующих в операциях за пределами страны".

Россия использует Сирию как "испытательную площадку" для новых российских разработок в сфере вооружений, "демонстрируя плоды путинской военной модернизации", отмечает издание, ссылаясь на чиновника в Минобороны США. Говоря о действиях Москвы в Сирии, Пентагон особо отметил российские "мобильные операции, использование спецназа и электронное оружие".

"Как соперник они действительно мощная держава и обладают значительным военным потенциалом", - подытожил источник Foreign Policy в Пентагоне.