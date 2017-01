23 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп и новый миропорядок Какова стрессоустойчивость американской демократии, если власть попадает в ненадежные руки? Спецслужбы США не в восторге от желания Трампа "что-то написать в Twitter", но уверяют в своей "жизнестойкости". А чем обернется "новое видение" Трампа для мира? Пекин уже бросился защищать глобализацию и свободную торговлю, ЕС бьет тревогу из-за нападок Трампа и его лозунга "Америка прежде всего!", Путин выжидает, пишут СМИ. "Европу хоть немного приободрило то, что мы услышали от президента Трампа в инаугурационной речи? Вряд ли", - пишет в статье для The Washington Post бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. "Америка прежде всего!", - цитирует Трампа Бильдт. - Европа слишком хорошо знакома с этой историей. Веками каждая европейская страна ставила себя на первое место (...) и много столетий европейская история состояла из настоящей бойни и катастроф". "Пункт второй: цивилизованный мир", - продолжает политик. "Сколько я себя помню, концепция свободы была ключевой" для Америки, пишет Бильдт. Но в речи Трампа свобода упоминалась бегло и только во внутриполитическом контексте. Зато он пообещал объединить весь "цивилизованный мир", чтобы стереть с лица земли исламистский терроризм. Трамп отбрасывает "свободу", предпочитая "цивилизованность", - и что это означает? Это просто способ включить Россию в семью? - спрашивает Бильдт. Пункт третий - экономический протекционизм. "Мы должны защищать наши границы от опустошения другими странами, изготавливающими наши товары, ворующими наши компании, разрушающими наши рабочие места", - сказал Трамп. Заявление Трампа переводится как "Не покупайте европейское" - и, по мнению Бильдта, в ответ на него по всей Европе раздастся призыв: "Не покупайте американское!". "Самые интегрированные, самые новаторские и самые продуктивные экономические отношения в мире окажутся под угрозой разрушения", - опасается автор. "Каждая из этих проблем огорчительна и тревожна сама по себе. В совокупности они взаимоусиливаются. И риски при этом растут", - указывает Бильдт, в заключение выражая надежду, что инаугурационная речь Трампа - это все-таки "конец президентской гонки, а не начало работы администрации". "Если Трамп хорошо обдумал то, что он говорил в прошедшие дни, (...) то он делает ставку на дальнейший раскол Европы", - заявил в интервью La Stampa бывший премьер-министр Италии Романо Проди, комментируя, в частности, критику в адрес Германии. "ЕС никак не отреагировал на заявления Трампа, которые обозначили переворот в отношениях с Евросоюзом", тогда как нужно "срочно реагировать", в том числе в отношении санкций против России "стремительно контратаковать". В каком смысле "контратаковать"? - переспросил корреспондент. "В том смысле, что необходимо немедленно отменить санкции против России", - заявил экс-премьер. "Нам нужно играть на опережение, не позволив США занять привилегированную позицию в отношениях с Россией", - добавил Проди. Также итальянский политик считает: "Если линия Трампа по НАТО подтвердится, нужно будет немедленно подготовить совместный проект европейской обороны". Комментируя протекционистский экономический курс, заявленный новым президентом США, Проди заметил: "Если буквально понимать то, что говорит Трамп, то эффект будет разрушительный", однако "установить чисто протекционистскую политику, например, по отношению к Китаю, значит мыслить нереалистично". "Я думаю и надеюсь, что на деле Трамп окажется более осторожным", - сказал Проди. "Высокопоставленный сенатор от Демократической партии США заявил в телеинтервью в воскресенье, что он планирует предложить законопроект, который может дать Конгрессу возможность повлиять на намерение президента Трампа уменьшить санкции против России", - сообщает The Washington Post. В будущем судьбу мировой политики будут во много определять три политика: Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, пишет в Die Zeit, эксперт Немецкого фонда науки и политики Ханнс В.Маулль, а эти лидеры "готовы без тени сомнения менять международные правила и переиначивать существующие ценности". "С вступлением в должность 45-го президента США стартует гигантский социальный эксперимент - самый крупномасштабный в этом тысячелетии. Проверку на устойчивость пройдет существующий политический миропорядок", - пишет эксперт. Первый момент "касается стрессоустойчивости американской демократии при условии серьезной концентрации власти в ненадежных руках". Кроме всего прочего, "новый президент может задействовать все рычаги для дальнейшего расширения своих полномочий", не исключает автор. Во-вторых, стрессоустойчивость всего мироустройства, продолжает Маулль. "Наряду с США, влиятельными действующими лицами здесь являются Россия и Китай", а эти страны сейчас возглавляют "политики, изо всех сил пытающиеся предстать в роли единовластных правителей". "Будущее международного порядка будет не в последнюю очередь решаться на фоне взаимодействия или разногласий этих трех держав, а также личных связей этих трех влиятельных политиков", - констатирует эксперт. "Все трое уже дали понять, что без малейших сомнений отметут все существующие правила и ценности, если они будут препятствовать реализации их интересов. Президент Путин продемонстрировал это на примере аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину. Глава КНР - предъявляя противоречащие международному праву территориальные претензии и демонстрируя военную агрессию в Южно-Китайском море; а президент Трамп - делая заявления об отказе от обязательств, которые взяла на себя Америка", - продолжает политолог. "Чем закончится этот эксперимент, сегодня неизвестно. Остается надеяться, что он не будет основываться на методе проб и ошибок", - подытоживает Маулль. "Если послевоенный международный порядок рухнет, то на чем будет держаться это "новое тысячелетие", объявленное Трампом?" - задается вопросом обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман. "Трамповское "новое "видение". По словам президента США, "с сегодняшнего дня - Америка прежде всего". Она должна "защищать" свои границы, свои заводы, свои рабочие места. Остальной мир становится вторичным. Традиционные союзники тоже вторичны: они слишком злоупотребляли великодушием США. Кауфман комментирует: "Конец глобализации? Найдется немного экспертов, которые действительно в это верят, настолько мир объединен в единую систему, а страны с развивающимся рынком зависимы". "Си Цзиньпин - хозяин мира? Не совсем. Став второй экономикой мира, Китай уже достиг созревания, но еще не преодолел ломку голоса", - пишет журналистка. Тем не менее, на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января "китайский президент даже оттеснил американцев, взявшись их поучать на их собственном поле: сегодня именно Пекин защищает глобализацию, свободную торговлю и борьбу против климатических изменений", говорится в статье. "Россия в ловушке. Владимир Путин, находящийся у власти уже 17 лет, выиграл пари - вернул Россию обратно в центр международной игры. Как и все американские президенты в начале мандата, Дональд Трамп хочет возобновить отношения с Россией. Но он берется за это иначе, чем другие: превозносит Путина и планомерно уберегает его от критики. Глава Кремля не торопится; он знает, что в Вашингтоне существуют глубокие расхождения во взглядах на Россию, даже в команде нового президента", - считает Кауфман. "Европа взывает о помощи. Евросоюзу предстоит справиться не только с "Брекзитом" - он к тому же стал мишенью для российских попыток по дестабилизации и для словесных атак со стороны Трампа, говорится в статье. "Украина и санкции остаются большой проблемой в отношениях между Россией и ЕС", - отмечает автор. "В этом году должны состояться выборы в Нидерландах, во Франции и в Германии, и они могут изменить ход развития Европы. Особую роль играют французские выборы; как сказал один европейский высокопоставленный чиновник: если Франция в мае изберет проевропейского президента, это потянет за собой немцев и франко-немецкий двигатель будет повторно запущен", - передает Кауфман. "Спорадические записи Трампа в Twitter и циркулирующие слухи о связях с Россией насторожили международное разведывательное сообщество", - пишет Чарли Вуд, корреспондент The Christian Science Monitor. Многие аналитики обеспокоены тем, как разведывательные сообщества в стране и за ее пределами отреагируют на порывы нового лидера непременно что-то написать в Twitter. "Думаю, что мир сейчас наблюдает за тем, что говорит Трамп, и слушает очень внимательно, - сказал Джон Бреннан, директор ЦРУ во времена администрации Обамы. - Если у него нет уверенности в разведывательном сообществе, какой сигнал это посылает нашим партнерам и союзникам, как и нашим противникам?" В то время как устоявшиеся соглашения об обмене разведданными, например соглашение с Великобританией, не так легко разорвать, США зависят от многих агентств по всему миру в плане расширения своего доступа к информации. Если партнерские организации решат, что сотрудничество не в их интересах, американская разведка может обнаружить, что некоторые информационные потоки пересыхают, отмечает автор. "В мире разведки информация - это сила, и, подобно зубной пасте, ее нельзя "вернуть обратно в тюбик". Трамп продемонстрировал готовность атаковать предполагаемых критиков в Twitter, и подобные атаки могут иметь серьезные последствия, если будут направлены на зарубежную публику и подкреплены секретной информацией", - говорится в статье. Будут ли иметь негативное влияние заявления Трампа в духе "Америка прежде всего" на сотрудничество в сфере разведки? Экс-директор ЦРУ Майкл Моррел выразил уверенность в жизнестойкости аппарата: "Нет. Отношения в сфере разведки это не затронет. Они продолжатся и останутся невредимыми независимо от того, что происходит в политике".