Москва управляет переговорами по Сирии

"Именно в Астане, в Казахстане, а не во дворце в Женеве главные действующие лица сирийского конфликта начали свои переговоры о будущем Сирии под эгидой Ирана, Турции и России - главного распорядителя собрания", - пишут журналисты Пьер Авриль и Жорж Мальбрюно в Le Figaro.

"Пусть даже приглашение советникам Дональда Трампа было отправлено, Вашингтон должен был присутствовать на переговорах лишь в качестве зрителя. "После отвоевания Алеппо Дамаском и его российскими и иранскими союзниками речь идет лишь о том, чтобы поставить новую американскую администрацию перед свершившимся фактом", - подчеркивает исследователь, эксперт по Сирии Фабрис Баланш.

"Цель Астаны не столько в том, чтобы устроить резонансное место собраний, призванное очертить контуры будущего переходного политического процесса, сколько в том, чтобы "закрепить" режим прекращения огня, повторяет российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Даже Дамаск, хотя и усиленный своими недавними военными успехами, только что примкнул к этому призыву", - говорится в статье.

"Впервые две делегации объединились в одном помещении, рядом со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистура. "Здесь присутствуют те, кто контролирует ситуацию на поле боя", - настаивает Сергей Лавров, то есть представители вооруженных группировок (большинство из них подписанты декабрьского перемирия), но не политические оппозиционеры, базирующиеся за пределами Сирии. Перед лицом делегации сирийского правительства, которую возглавляет постпред Сирии при ООН Башар аль-Джафари и которая состоит из военных советников, находятся 14 представителей мятежных группировок. Руководитель их делегации - Мухаммед Аллюш, глава просаудитской исламистской группировки "Армия ислама", - передают авторы статьи.

"Для подтверждения перемирия Москва пожелала, чтобы присутствовали ваххабиты из "Ахрар аш-Шам", самой мощной вооруженной джихадистской группировки. Но ее бойцы разделились на "реалистов", готовых решиться на это под турецким давлением, и на радикальных сторонников альянса с джихадистами", - говорится в статье. "Этими переговорами Москва стремится лишь внести раздор между повстанцами и политическими оппозиционерами", - утверждает представитель оппозиции, находящийся в изгнании.

"Именно военные победы, одержанные сирийскими войсками, при поддержке российской авиации и иранского ополчения, в соединении с отступлением американской дипломатии, позволили Москве продвинуть свой собственный план. Дипломатический прорыв стал возможен с помощью российско-турецкого сближения, произошедшего летом по инициативе Анкары. Реджеп Тайип Эрдоган, не так давно подозреваемый в пособничестве террористическим группировкам в Сирии с целью свергнуть Асада, теперь одержим лишь одной навязчивой идеей - сдержать продвижение курдов на северо-востоке страны", - пишут журналисты.

"Для иранского режима война должна продолжиться рядом с Асадом, с тем чтобы позднее извлечь экономические дивиденды, на которые не может претендовать Россия, интерес которой ограничивается собственными военными базами", - поясняет Григорий Косач, преподаватель РГГУ.

"Таким образом, военное решение по-прежнему остается в силе, даже если только для того, чтобы убедить повстанцев, чей моральный дух уже подорван потерей Алеппо, окончательно сложить оружие. Под угрозой их полного отсутствия в будущем политическом процессе", - подытоживают авторы статьи.