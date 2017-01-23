Франсуа Фийон: "Я предлагаю европейский оборонный альянс"

Кандидат от правых сил на президентских выборах во Франции представляет свое видение Европы, менее зависимой от США и помирившейся с Россией. Интервью с Франсуа Фийоном публикует французская газета Le Monde.

Франсуа Фийон в понедельник 23 января отправляется в Берлин, где должен встретиться с канцлером Ангелой Меркель. В интервью газетам Le Monde и Frankfurter Allgemeine Zeitung он предостерегает против агрессивности Дональда Трампа и предлагает провести конференцию по безопасности Европа-Россия, пишут журналисты.

"Когда Дональд Трамп говорит: "Америка - прежде всего", что должна ответить Европа?" - спросили интервьюеры.

"Речь Трампа очень агрессивна. Теперь Европа предупреждена. Она должна самоорганизоваться перед лицом американской политики, которая ничего нам не простит. Это дает основания предполагать, что сейчас, как никогда, важна европейская инициатива. То, что объявил Трамп, началось еще до прихода к власти Трампа", - ответил Фийон.

"НАТО "устарело", как выразился Дональд Трамп?" - поинтересовались журналисты.

"Североатлантический оборонный альянс не устарел, он даже необходим. Однако альянс ни в чем не служит защитой против исламского тоталитаризма, который пытается дестабилизировать обширную зону, простирающуюся от Пакистана до Нигерии. Во многих случаях американская политика, которая является движущей силой НАТО, не предлагает решений по борьбе с исламским тоталитаризмом, она скорее сама является проблемой. США совершили ряд просчетов на Ближнем Востоке. Они отчасти виновны в сложившейся ситуации. С Трампом или без Трампа, Европа должна выстроить собственную систему обороны", - считает Фийон.

"Я предлагаю не единую систему европейской обороны, а европейский оборонный альянс. Надо объединить средства, построить европейскую индустрию и создать фонд, который совместно использует и финансирует расходы на отражение вмешательства извне", - заявляет Фийон.

"Вы говорите о юге Европы, но существует еще угроза с востока, исходящая от Владимира Путина, которую вы, похоже, преуменьшаете", - уточнили журналисты.

"Я ничего не преуменьшаю. Отношения с Россией - стратегический вопрос для будущего Европы. Мы допустили промахи в прошлом, подталкивая Россию к ее перекосам. Это огромная страна, к которой мы не можем относиться легкомысленно, это страна, не имеющая демократических традиций и обладающая ядерным оружием. Есть два варианта: либо пытаться достигнуть согласия с Россией, либо ей противостоять. Кто может, будучи благоразумным, хотеть конфликта с Россией?

Наивно полагать, что народ России можно согнуть наложением на него экономических санкций. Надо восстанавливать наши отношения с Россией. Это потребует разрешения украинского вопроса. Киев, как и Москва, должен соблюдать Минские соглашения. Во вторую очередь, нам нужно новое экономическое партнерство с Россией. И, наконец, я предлагаю провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности в Европе", - ответил собеседник издания.

"Насколько надежен Путин?" - спросили интервьюеры.

"Разве представители Запада всегда надежны? Разве они никогда не обманывали россиян в Ливии, в Косово, в вопросах экономического партнерства с ЕС? Россия за многое несет ответственность, но она в этом не одинока. Напомню вам о безответственных словах тех, кто хотел включить Грузию и Украину в НАТО", - ответил Фийон.

"Вклад Путина в борьбу против терроризма в Сирии положителен?" - спросили интервьюеры.

"Благодаря действиям России удалось не допустить прихода боевиков организации "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.) к власти в Дамаске. Большая часть западной политической элиты этого просто не понимает. Можно было бы избежать необходимости отдавать контроль Путину, Ирану и Турции, если бы мы приняли меры в самом начале, видя реалии гражданской войны, если бы мы не находились во власти иллюзий относительно надежности сирийской демократической оппозиции и если бы мы не оказались вне игры. Я знаю, кто такой Башар Асад, я знаю, какие преступления он совершил, но требовать его отстранения от власти в качестве предварительного условия для начала мирного процесса было серьезным просчетом и недальновидностью, из-за которых европейские страны оказались на обочине процесса урегулирования в Сирии", - ответил собеседник издания.