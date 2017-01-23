Карл Роув: "Не нужно понимать Дональда Трампа буквально"

Карл Роув, бывший советник Джорджа Буша-младшего в его бытность президентом США, дал всеобъемлющее интервью французскому изданию Le Monde, где оценил избрание Дональда Трампа новым президентом США. "Мне кажется, что правительство, которое формируется вокруг Трампа, - на том же высоком уровне", что были и кабинеты Рейгана с Эйзенхауэром, заявил Роув. Будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон "отлично понимает игру Путина", отметил американский политик. "На посту госсекретаря, министра обороны, министра торговли будут компетентные люди", - добавил он.

В интервью изданию Роув призвал европейцев "быть терпеливыми и не судить слишком быстро" Трампа. Европа должна будет привыкнуть к двум вещам, заявил он. "При этом президенте кабинет будет играть более важную роль в определении американской политики, чем обычно, так как Трамп не является опытным политическим игроком", - пояснил бывший советник Буша. Также, по словам американского политика, республиканские конгрессмены "будут играть более значительную роль в разработке законодательства".

Однако, отвечая на вопрос об аппарате Белого дома, Роув предостерег Трампа от повторения ошибки Джимми Картера, окружившего себя людьми, "не знавшими, как работает Вашингтон". "Будет ли структура Белого дома, ответственная за принятие решений, действительно прочной? Это вопрос", - прокомментировал американский политик. Хотя Роув и одобряет кандидатуру Райнса Прибуса, нового главы аппарата Белого дома, его сомнения вызваны тем, что Прибус никогда до этого не был у власти. То же можно сказать и о Стивене Бэнноне, назначенном стратегическим советником Трампа, Гэри Коне, будущем главе Национального экономического совета, и Джареде Кушнере, зяте Трампа, а теперь его старшем советнике.

По мнению бывшего советника Буша, "трения Трампа и ортодоксальной части Республиканской партии по ряду вопросов не замедлят дать о себе знать". Однако Роув считает, что президент США сойдется с республиканцами по "магистральным темам", таким, как "безопасность границ, реформа налоговой системы, дерегуляция, отмена и замена закона о здравоохранении Obamacare, усиление армии. Также американский политик считает, что Трамп "найдет очень много сторонников" в своем желании добиваться "торговых соглашений, гарантирующих справедливые условия для США". А вот "традиционные протекционистские меры вроде "возведения таможенных барьеров" вряд ли найдут поддержку у республиканцев, полагает Роув.

"Не нужно слишком буквально интерпретировать подробности заявлений Трампа: нужно прислушиваться к его ориентациям, к стремлениям, которые им движут, не привязываясь к конкретным словам", - заявил французскому изданию Роув. И именно за его стремления, считает политик, американцы и выбрали миллиардера. Когда Трамп "говорит, что собирается усилить границу, воздвигнув стену", это означает, "что будет лучшая политика безопасности на границах", поясняет бывший советник Буша.

Тех, кто обеспокоен любезностью Трампа с Путиным, Роув призывает подождать и "судить по конкретным действиям". Да, "Путин и Трамп активно обменивались любезностями", признает политик. "Но интересно отметить, что во время слушаний в Сенате по кандидатурам госсекретаря, министра обороны и главы ЦРУ все три кандидата выказали большое недоверие относительно действий Путина и того, что ими движет, а также сдержанность касательно отношений Америки с Россией, особенно это касается Рекса Тиллерсона и Джеймса Мэттиса", нового главы Пентагона, отметил Роув. Тиллерсон и Мэттис "изложили очень реалистичное видение той опасности, которую представляет Москва, в частности в Европе", считает бывший советник Буша. Также Роув уверен, что "малейшее намерение смягчить санкции против России, вызовет бурю в Конгрессе со стороны всех партий".

Что касается борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. - Прим. ред.), политик склонен считать, что Трамп "будет более близок к методу Обамы, чем к методу Буша". "По моему мнению, есть вероятность, что американское военное присутствие усилится и продолжится в Афганистане и что оно превзойдет 5000 человек в Ираке", - заявил Роув. "Я считаю, что в интересах США сохранить присутствие в этих странах", - добавил он.

Относительно заявления Трампа о том, что НАТО - "устаревшая" организация, Роув считает, что, во-первых, обвинения против Североатлантического альянса связаны с долей в 2% ВВП, которые страны-члены должны тратить на военные расходы. "Это - обеспокоенность, которую он разделяет со всеми остальными президентами США прошедших десятилетий", - пояснил политик. "Должны ли европейцы опасаться того, что он продолжит привязываться к этим 2%?" - задается вопросом Роув, отвечая на него положительно. "Вторая критика Трампа состоит в том, что НАТО не играет своей роли в борьбе с терроризмом", - объясняет бывший советник Буша. По мнению Роува, генерал Мэттис сможет переубедить президента. "Кандидат Трамп сделал ряд заявлений, которые президент Трамп увидит по-новому", - добавил американский политик.

Напоследок Роув отметил, что опаснее всего в первые месяцы президентства Трампа может стать его неспособность "взвешивать ту силу, которую имеют слова американского президента".