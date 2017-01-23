Каким будет этот внезапно появившийся новый мир?

"Если послевоенный международный порядок рухнет, то на чем будет держаться "новое тысячелетие", объявленное президентом Дональдом Трампом?" - задается вопросом обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

Итак, Дональд Трамп, став президентом, тотчас вознамерился "определить курс Америки и всего мира на многие годы вперед", говорится в статье.

"Трамповское "новое "видение". По словам президента США, теперь "новое видение" будет "вести страну". Суть его проста: "с сегодняшнего дня - Америка прежде всего". Она должна "защищать" свои границы, свои заводы, свои рабочие места. Остальной мир становится вторичным, разве что вовлеченность будет отвечать американским интересам. Традиционные союзники тоже вторичны: они слишком злоупотребляли великодушием США", - интерпретирует слова Трампа журналистка. Кауфман комментирует: "Конец глобализации? Найдется не много экспертов, которые действительно в это верят, настолько мир объединен в единую систему, а страны с развивающимся рынком зависимы".

"Си Цзиньпин - хозяин мира? Не совсем. Став второй экономикой мира, Китай уже достиг созревания, но еще не преодолел ломку голоса. Генеральный директор Honeywell Дэвид Коут сравнивает его с "подростком, сидящем на стероидах, который еще не сознает силу своих мускулов". Своими достижениями на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января китайский президент даже оттеснил американцев, взявшись их поучать на их собственном поле: сегодня именно Пекин защищает глобализацию, свободную торговлю и борьбу против климатических изменений", - говорится в статье.

"Россия в ловушке. Владимир Путин, находящийся у власти уже 17 лет, выиграл пари - вернул Россию обратно в центр международной игры. Он спас режим Башара Асада от падения прямо под носом у стран Запада, взяв в союзники Иран и Турцию. Как и все американские президенты в начале мандата, Дональд Трамп хочет возобновить отношения с Россией. Но он берется за это иначе, чем другие: превозносит Путина и планомерно уберегает его от критики. Глава Кремля не торопится; он знает, что в Вашингтоне существуют глубокие расхождения во взглядах на Россию, даже в команде нового президента", - считает Кауфман.

"Европа взывает о помощи. Евросоюзу предстоит справиться не только с "Брекзитом" - он к тому же стал мишенью для российских попыток по дестабилизации (она это отрицает) и для словесных атак со стороны Дональда Трампа, который одобряет британский выход и желает, чтобы этому примеру последовали другие", - говорится в статье.

"Украина и санкции остаются большой проблемой в отношениях между Россией и ЕС", - отмечает автор.

"В этом году должны состояться выборы в Нидерландах, во Франции и в Германии, и они могут изменить ход развития Европы либо в сторону политического хаоса, либо в сторону укрепления. Особую роль играют французские выборы; как сказал один европейский высокопоставленный чиновник: если Франция в мае изберет проевропейского президента, это потянет за собой немцев и франко-немецкий двигатель будет повторно запущен", - передает Кауфман.

"Будущее труда и занятости. Бурное негодование во время британских и американских выборов пробудило внимание руководителей и гендиректоров к побочным разрушениям глобализации и к финансовому кризису среднего класса. Новый мир должен серьезно впрячься в решение проблемы неравенства, а также громадного вопроса о воздействии технологии на труд и занятость в тот период, когда искусственный интеллект получает всеобщее распространение", - полагает Кауфман.