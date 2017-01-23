Неужели Ливия станет второй Сирией?

На прошлой неделе ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар взошел на борт авианосца "Адмирал Кузнецов" и в дружественной обстановке пообщался по видеосвязи с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Речь, по информации российских новостных агентств, шла о необходимых мерах для борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. "Ливийский сценарий оказывается очень похож на сирийский", - пишет политический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Ульрих Шмид.

Ливия, как и Сирия, "погружена в хаос, в котором многочисленные группировки борются между собой за власть. Там тоже есть авторитарный лидер, который хочет выглядеть объединителем и обещает покончить с агрессивным исламизмом", рассуждает автор. Поэтому "в Ливии роль Асада может получить именно Хафтар", предполагает Шмид, добавляя, что "после того, как он взял под свой контроль нефтяные порты Ливии, все вопросы в стране решаются только через него". Более того, хотя "ООН по-прежнему выступает за единое правительство премьер-министра Сараджа, у Хафтара есть большое преимущество - реальная власть". Он руководит войсками, а Сараджу приходится рассчитывать на непредсказуемых исламистских повстанцев.

"Путин же, как политик-реалист, заинтересован в реальной власти. (...) И в реальном расширении этой власти", - подчеркивает Шмид, напоминая, что недавно СМИ Италии и стран Персидского залива сообщили о том, что ливийский фельдмаршал подписал на корабле соглашение, в котором говорится о планах России построить две военные базы в ливийских городах Тобруке и Бенгази. Москва не подтвердила эту информацию, но "не заметить параллели с российскими опорными пунктами в Сирии (Латакия и Тартус) невозможно".

"После успеха в Сирии геополитические амбиции России заметно возросли, - продолжает автор. - Изначально многие скептически отнеслись к планам Путина по вмешательству в ситуацию в Сирии. Но сегодня уже глава Кремля диктует происходящее на Ближнем Востоке". В свою очередь, Ливия "оказывается идеальной территорией для осуществления операций в Средиземноморье". "После того как западные державы слишком поспешно свергли диктатора Муаммара Каддафи, не продумав при этом дальнейшего плана действий, страна погрузилась в хаос и теперь, по сути, приглашает кого-нибудь прийти и установить новый порядок, - поясняет журналист. - Из Тобрука и Бенгази русские смогут без проблем осуществлять боевые вылеты против врагов Хафтара. А их предостаточно. Хотя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.) в Ливии и побеждена, по всей стране бои ведут джихадисты, исламисты и местные полевые командиры".

Между тем стороны пока лавируют: русские утверждают, что придерживаются эмбарго ООН и не поставляют вооружений Хафтару, а тот, в свою очередь, поддерживает контакт с Сараджем и делится с ним прибылью от сильно возросшего экспорта нефти. Но в то же время Сарадж и ООН фактически беспомощны, а Хафтар так и не признает правительство национального единства. И потому главными на ливийском ринге оказываются Хафтар и русские. В итоге в Триполи уже давно в воздухе висит вопрос, согласится ли Хафтар довольствоваться важным постом в ливийском правительстве, особенно на фоне подозрений в том, что он хочет большего, а именно власти над всей страной. "И если русские начнут оказывать ему поддержку, то это окрылит его еще больше, - полагает Шмид. - Как бы то ни было, для Путина Ливия стала бы серьезным расширением сферы его влияния и плюсом к имиджу, не говоря уже о доходах от продажи нефти". Одно, правда, ему придется учесть: исламисты на западе страны будут обороняться, и борьба за власть в Ливии может оказаться столь же кровавой, как и в Сирии, резюмирует Neue Zuercher Zeitung.