Российский фонд оплатил поездку в Крым депутату АдГ Маркусу Претцелю

Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Претцель съездил в Крым в 2016 году за счет российского фонда, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на документы, которые Претцель предоставил комиссии по этике Европарламента.

Речь, как говорится в материале, идет о поездке депутата на трехдневный Ялтинский международный экономический форум в апреле прошлого года. На мероприятии, участие в котором принял ряд россиян, находящихся в "черном списке" Евросоюза, немецкий политик "радовал" устроителей требованиями отмены европейских санкций против России. В ходе визита, как говорится далее, депутат жил в пятизвездочном курортном отеле "Мрия". По данным Spiegel, участие в форуме стоило от 1500 до 1800 евро без учета расходов на перелет в Крым и обратно российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Der Spiegel отмечает, что Претцель предоставил документы только под давлением комиссии Европарламента спустя полгода после поездки, хотя правила обязывают евродепутатов отчитываться за оплаченные поездки не позднее чем в конце следующего месяца. Претцель же сдал отчет об апрельской поездке лишь в конце ноября.

Маркус Претцель, как добавляет журнал, возглавляет отделение АдГ в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и женат на сопредседателе партии Фрауке Петри.