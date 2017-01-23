Трамп: президент, который хочет спасти мир в одиночку

Дональд Трамп позиционирует себя как президент простых американцев. Но подключать их к процессу принятия решений он не намерен. Он хочет править посредством постановлений и угроз, пишет в своей статье на сайте Tagesspiegel постоянный автор издания Кристоф фон Маршалл.

"Время разговоров закончилось, теперь судить будут по поступкам. Но как быть, если в своей инаугурационной речи Трамп успел задеть всех тех, без сотрудничества с кем ему не обойтись? Он заклеймил весь "политический класс" огульно как банду воров, которые обогащаются, превращая в проигравших своих же граждан. Но без сенаторов и влиятельных брокеров у него не будет средств на крупномасштабные инфраструктурные и социальные программы, придется забыть о реформе здравоохранения, об улучшении торговых соглашений, строительстве стены на границе с Мексикой и новом миграционном законодательстве", - отмечает обозреватель.

"Речь Трампа по случаю вступления в должность обескуражила многих как в США, так и в остальном мире. Что за воинственный стиль? Что за картина общества? Соседние страны, союзники и партнеры, по словам Трампа, устроили резню в экономике США, разворовав рабочие места и ресурсы. Теперь пришло время для защитных действий - лозунги "Покупай американское!" и "Америка в первую очередь!" напоминают времена агрессивного национализма", - говорится в статье.

Мир Трампа - мир одиночки, действующего без союзников. Он пытается "представить себя в образе президента, для которого интересы простых людей являются приоритетными. Но давать им участвовать в чем-либо он не намерен. Трамп хочет спасать Америку в одиночку - распоряжениями и угрозами. Для него политика означает борьбу, а успех он представляет себе только в виде окончательной и бесповоротной победы над вымышленными врагами".

Если он не поменяет своей стратегии, пишет фон Маршалл, если он не будет привлекать на свою сторону союзников, он будет биться в закрытые двери.