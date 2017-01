23 января 2017 г. Тим Рипли, Марк Хукхэм | The Times Сокращенная британская армия опасается, что Россия может уничтожить ее в считанные часы Сокращения на оборону "по сути, лишили" Британию возможности "транспортировать на место и развернуть" эффективное воинское подразделение против "грамотного" противника, такого как Россия, по данным армейского аналитического центра, пишет The Times. Годы урезанного бюджета привели к "уменьшению или полному исчезновению развернутых сил и средств армии", говорится в докладе Центра исторического анализа и исследований конфликта (CHACR). Доклад предупреждает: есть риск, что единственное остающееся в армии боеспособное подразделение может быть уничтожено в считанные часы, и это будет "лежать камнем на совести" командиров, передают журналисты Тим Рипли и Марк Хукхэм. "Доклад, составленный по итогам двухдневных семинаров, в которых приняли участие действующие и отставные офицеры армии и ученые, пролил тревожный свет на способность Британии ответить на российскую атаку против союзников НАТО в Восточной Европе", - говорится в статье. Хотя "нам, возможно, не угрожает непосредственный риск прямой атаки со стороны иностранного государства", в докладе говорится, что существует "несколько возможных сценариев", по которым Великобритания может быть втянута в войну после нападения на другую страну, пишет издание. "Это вызывает важный вопрос: готова ли британская армия к такому развитию событий? Если оценивать готовность только по личному составу и способности к перемещению сил, то ответ будет отрицательным: численность британской армии сократилась до минимума, и она годами переживала бюджетные сокращения", - сказано в докладе. "В последний раз Великобритания посылала подразделение на войну в 2003 году, перед введением войск в Ирак, но эксперты считают, что на данный момент она не сможет развернуть больше одной бригады в составе от 5 до 10 тыс. военнослужащих", - говорится в статье. В докладе также ставится вопрос, сможет ли Великобритания переместить большое подразделение на линию фронта. На семинарах, пишут составители доклада, пришли к "единому мнению", что в стране нет достаточного числа больших самолетов "для транспортировки крупномасштабных боевых сил и боеприпасов". Источник: The Times