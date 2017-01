23 января 2017 г. Уилл Павиа | The Times Киссинджер: "Стать советником Трампа по вопросам России? Я не ищу работу... мне 93 года" "Мы балансируем на пороге нового мирового порядка", - так пересказывает The Times слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в свежем интервью, которое взял для этой газеты журналист Уилл Павиа. В последние восемь лет "мир, что бы там ни думали об Обаме, счел, что Америка отступила на шаг", заявляет он. "И после этого отступления значительная часть мира обнаружила, что роль Америки важна, даже если не все проявления этой роли нравятся людям. Поэтому Дональду Трампу сейчас предоставляется шанс", - полагает Киссинджер. "Те страны, которые усвоили, что Америка важна, будут, возможно, сотрудничать с ним (т.е. с Трампом. - Прим. ред.) в рамках более масштабного замысла", - пояснил Киссинджер. Таков самый радужный сценарий будущего, который есть у Киссинджера. Но если Трамп не воспользуется шансом, "тенденции периода Обамы могут умножиться", добавляет он. Журналист заметил, что Трамп не похож на сторонника активного вмешательства в международную политику. "Нельзя судить о Трампе по [избирательной] кампании, - отвечает Киссинджер. - Проверкой для Трампа станет то, в какой мере он сможет воспользоваться своей интуицией и условиями, которые создал для строительства нового международного порядка". "Киссинджер предугадывает некую "большую сделку" с Россией, но, на его взгляд, важнейшую роль сыграют отношения Трампа с Китаем, - сообщает газета. - Это будут "самые ключевые для мира и прогресса на планете отношения", говорит он". Издание напоминает: Киссинджер почти 40 лет назад ушел с госслужбы, но недавно консультировал Дональда Трампа и его "переходную команду". "Отмечалось, что он был "наперсником" Владимира Путина, поговаривали, что теперь он, возможно, действует в качестве посредника между Вашингтоном и Кремлем", - пишет автор. Газета возвращается к Трампу. Он сделался кандидатом от партии, победив 16 профессиональных политиков, проводил стратегию, "которую все объявляли безнадежной, но взял верх. Человек, способный такое совершить, - это довольно значимый лидер", говорит Киссинджер. По мнению Киссинджера, Трамп наделен "инстинктивным чутьем на тенденции". "Некоторые из его высказываний, столь возмущающие людей, возмущают именно потому, что отчасти верны", - говорит он. Журналист поинтересовался, обеспокоен ли Киссинджер "российскими хакерскими атаками, или подложными новостями, которые спонсировались Россией, или утверждениями, что из Кремля поступали платежи сторонникам Трампа" (формулировка газеты). "Нет, - отвечает Киссинджер. - Мы пока не увидели, как он интерпретирует свои отношения (так в оригинале. - Прим. ред.)". Журналист поинтересовался, как относится Киссинджер к представлению, что он мог бы быть посредником между США и Россией. "Я мог бы принять участие в этом, только если бы счел, что тезисы Запада и России достаточно близки или что возможно сделать что-то полезное, - говорит он. - Мне исполнится 94 года, я не ищу себе работу". Российский президент Путин и Киссинджер на протяжении последних 15 лет периодически встречались. "Один раз в моей квартире здесь, а в остальных случаях в Москве", - сообщил Киссинджер. По его словам, после президентских выборов в США они не разговаривали. Считает ли Киссинджер, что главная цель Путина - дестабилизировать Запад? "Нет, - отвечает Киссинджер. - Точнее, да, в том смысле, что если бы Бог дал ему такой шанс, он бы с благодарностью согласился, но, по-моему, он не считает, что у него есть такая возможность... Мы опасаемся, что у него такая цель. А он опасается, что наша цель - подкопаться под него". "Я спрашиваю: "Он вам об этом говорит? Он с вами откровенен?" - пересказывает Павиа беседу. "Наши встречи - это стратегический диалог, - говорит он. - Я не занимаюсь бизнесом, эти встречи никогда не имеют отношения к бизнесу. Честен ли он со мной? - Киссинджер пожимает плечами. - Мы обычно говорим о стратегических и исторических проблемах". "О Сирии, об Украине? Он кивает", - пишет журналист. Но главным вопросом будет Китай, считает интервьюер. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация Трампа даст понять Китаю: "вам не будет разрешен доступ на эти острова" (спорные острова в Южно-Китайском море. - Прим. ред.). Это смахивает на блокаду, считает Павиа. "Я не понимаю это заявление Тиллерсона, - говорит Киссинджер. - Надеюсь, он его разъяснит". Источник: The Times