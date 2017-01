23 января 2017 г. Шон О'Нилл | The Times Адвокаты открывают новый фронт в войне Путина с Украиной "Конфликт между Россией и Украиной, обошедшийся почти в 10 тыс. жизней в 2014 году, возобновился на этой неделе вдали от крымских полей боя, - сообщает Шон О'Нилл в The Times. - Две страны явились в [Высокий суд Лондона], в котором, вместо солдат и ополченцев, открыли новый фронт адвокаты из Сити, вооруженные ноутбуками и толстыми папками с документами". Враждующие подразделения во главе с ведущими коммерческими юристами Лондона Марком Ховардом и Банкимом Танки, сойдутся в первой схватке по поводу ссуды в размере 3 млрд долларов, предоставленной Украине режимом Путина. Решение о том, кто победит в юридической битве, примет старший брат экс-премьера Великобритании Тони Блэра - судья [Уильям] Блэр. "В последнее время Россия полюбила выражать презрение к Великобритании через Twitter своего лондонского посольства, но когда дело доходит до решения сложных финансовых проблем, она обращается в английские суды, - отмечает автор. - Лондон - международный центр правового урегулирования запутанных финансовых споров, вроде спора между Киевом и Москвой, и поток таких дел обогащает правовые фирмы Сити". Доверенное лицо России как держателя облигаций по предоставленной Украине ссуде - Debenture Trust Corporation - представляет адвокат Ховард при поддержке фирмы Norton Rose Fulbright. Украинское правительство представляет адвокат Танки при поддержке фирмы Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan. Он настаивает, что его настоящий оппонент - Российская Федерация. По словам Танки, Debenture Trust Corporation "действовала по распоряжениям, от лица и исключительно в интересах" России, которая "вынудила Украину принять ссуду, заставив ее отказаться от соглашения об ассоциации с Европейским союзом и погрузив страну в финансовый кризис". Танки утверждает, что притязания Москвы "проистекают из и сами являются частью более широкой стратегии незаконной и нелегитимной экономической, политической и военной агрессии России против Украины, приведшей и приводящей к опустошительным последствиям для страны, ее народа и экономики", а Россия "прячется за доверенным лицом". По мнению адвоката украинской стороны, предъявленное Москвой требование о выплате ссуды "не только возмутительно с точки зрения нравственности, но и основано на небезупречном анализе фактов и правовых аспектов", говорится в статье. Украина заявила, что вправе отказаться от выплаты ссуды в качестве контрмеры против аннексии Крыма. Источник: The Times