23 января 2017 г. Кристофер Эндрю | The Times Получив ядерный "бисквит", он не знает, как его макать "Для избранных президентов США самый волнующий момент перехода власти наступает перед инаугурацией, когда их инструктируют по поводу ядерных "футбола" и "бисквита", которые дают им возможность в качества главнокомандующих начать термоядерную войну", - сообщает бывший историк MI-5 Кристофер Эндрю в The Times. "Футболом" называют "черный чемодан с секретными инструкциями по запуску ядерного оружия". Его носит за президентом ассистент, известный как "носильщик" (bagman). "Бисквит" - ламинированная карта, похожая на кредитную, с кодами доступа к "футболу". Ее всегда носит при себе президент. До конца правления Трампа его будут сопровождать носильщик и "бисквит". Например, Рональд Рейган взял их с собой в Москву в 1988 году. "Если Трамп встретится с Владимиром Путиным в Рейкьявике, он последует примеру Рейгана 30-летней давности. А у Путина будет при себе российский эквивалент "футбола" - chemodanchik (маленький чемодан)", - говорится в статье. Рассказав несколько историй о том, как президенты США теряли свои "бисквиты", автор отмечает: "Насколько бережно Трамп будет следить за своим ядерным "бисквитом", мы увидим потом. Несмотря на хаотичный порой синтаксис и привычку противоречить самому себе, он недавно сказал немецкому таблоиду Bild, что немецкие предки передали ему склонность ценить "упорядоченность". Однако пока мало свидетельств того, что у него есть надежная ядерная политика". Историк напоминает, что во время кампании Трамп спросил: "Если у нас есть [ядерное оружие], почему бы нам [его] не применить?" Правда, на прошлой неделе Трамп сказал The Times, что считает необходимым существенное сокращение ядерных вооружений. Это больше обнадеживает, по мнению Эндрю. "И все же, чтобы Трамп мог эффективно вести переговоры о сокращении ядерных вооружений, ему нужно верить в информацию о России, которую он получает от американской разведки. Договор с Россией о контроле над вооружениями, подписанный в конце холодной войны, сделала возможным успешная разведка", - говорится в статье. "Ни у одного нового президента не было таких напряженных отношений с разведчиками. Пока эта ссора не забыта, у Трампа мало перспектив создать слаженную политику сокращения ядерных вооружений", - резюмирует Эндрю. Источник: The Times