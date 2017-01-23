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23 января 2017 г.
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23 января 2017 г.

С. Роб Собхани | The Washington Times

Нобелевская премия мира - для Трампа

"История рассудит, заслужил ли бывший президент Обама Нобелевскую премию мира, которую ему присудили вскоре после его избрания 44-м президентом Соединенных Штатов, - утверждает генеральный директор Caspian Group Holdings С. Роб Собхани в The Washington Times. - У президента Трампа есть историческая возможность по-настоящему заработать эту престижную награду. Он может использовать свое самопровозглашенное мастерство заключения сделок, чтобы урегулировать один из самых неподатливых конфликтов бывшего Советского Союза, а именно - "замороженный конфликт" между Азербайджаном и Арменией из-за региона Нагорный Карабах".

"Что так же важно для Трампа и его команды по национальной безопасности, урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет четким показателем того, хочет ли Владимир Путин быть партнером Соединенных Штатов на мировой арене, чтобы урегулировать конфликты, или предпочитает манипулировать мировыми горячими точками в стратегических интересах Москвы, - говорится в статье. - У Путина есть ключ от урегулирования этого конфликта - огромное влияние России на Армению. Москва считает Армению собственным авианосцем в регионе Каспийского моря, который богат энергетическими ресурсами и становится все более важным в стратегическом отношении. Удерживание Азербайджана и Армении в состоянии "замороженного конфликта" способствует реализации краткосрочной амбиции Путина - не допустить экспорта азербайджанского природного газа на европейские рынки и тем самым сохранить зависимость Европы от российского газа. Настаивая на немедленном заключении мирного договора между проверенным партнером Америки Азербайджаном и московским союзником Арменией, президент Трамп может очень скоро выяснить, является ли Путин миротворцем или, как утверждают его критики, дестабилизирующей силой мирового значения".

"Кроме того, Трамп громко и четко заявит мировым злодеям вроде иранского режима, что США поддерживают своих союзников вроде Азербайджана и не потерпят вмешательства аятолл с целью дестабилизации этого надежного американского союзника", - полагает Собхани.

Источник: The Washington Times


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