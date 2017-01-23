Опасный фан-клуб Трампа

От Египта до Сирии: Дональд Трамп рассчитывает на расположение деспотичных руководителей государств Ближнего и Среднего Востока. Это не обещает региону ничего хорошего, констатирует в гостевом комментарии на сайте Die Zeit независимый журналист и блогер Халед Диаб.

"Для людей на Среднем и Ближнем Востоке, где миллионы рисковали жизнью в борьбе за свободу и демократию, странно наблюдать за тем, как целая нация впустую растрачивает свою свободу. (...) Страна, которая объявила экспорт демократии в нашу часть земного шара одной из своих приоритетных миссий, допускает до управления государством правителя с тем авторитарным уклоном, который в нашем регионе известен не понаслышке. Более того, - подчеркивает автор статьи, - если будет подтверждено, что Россия внесла лепту в победу Трампа, получается, что американцы впервые имеют дело со сменой режима аналогично тем, которые Америка сама подхлестывала на протяжении десятилетий на территории Ближнего и Среднего Востока".

"Трамп неоднократно доказывал, что он - не кто иной, как патологический лжец высшей категории, - утверждает Диаб. - Его идеологический оппортунизм и не стоящие ломаного гроша утверждения, что он христианин, придерживающийся канонов веры, также показывают, как быстро он меняет одну популистскую позицию на другую".

"Кто-то уверен, что Трамп, в отличие от предшественников, станет президентом, не втягивающим США в военные кампании", - продолжает журналист. Однако не стоит путать политику изоляции с отказом от военных интервенций. "Заявления Трампа относительно пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), выпады в адрес Китая и провозглашенная цель вернуть рабочие места в Америку являются частью откровенной политики экономической изоляции, - говорится в статье. - Правда, Трампу самому до конца неясно, пойдет ли он на деле этим путем". С одной стороны, он жестко критикует "воинственность" Обамы и Клинтон, с другой - так и не высказался относительно истинного архитектора агрессивного американского милитаризма Джорджа Буша". Помимо этого, замечает Диаб, Трамп не прочь побряцать оружием - адресуя подобные жесты ИГИЛ (запрещенная в России группировка. - Прим. ред.), Ирану и Китаю.

"Трамп заявляет о том, что следует сотрудничать с арабскими союзниками для ликвидации ИГИЛ, и при этом не комментирует жестокие действия тирана Асада, на котором лежит основной груз ответственности за разрушение Сирии, - указывает автор. - Напротив, Трамп неоднократно говорил, что его администрация могла бы сотрудничать с Асадом, поскольку тот якобы является "более сильным и умным" руководителем, чем американский президент".

Кроме того, указывает автор, для противника военных операций Трамп слишком неравнодушен к военному оснащению. "Трамп хочет еще больше увеличить военный бюджет страны, которая тратит на армию более 1,6 триллионов долларов", - говорится в статье.

"Трамп считает себя "сильным человеком" и авторитарным руководителем - и одновременно инстинктивно тянется к диктаторам ближневосточного региона. Президентство Трампа, по-видимому, будет проходить под знаком поддержки ближневосточных деспотов - поэтому они приветствуют нового хозяина Белого дома, за исключением мулл в Тегеране", - пишет блогер. Он упоминает, что кандидата-Трампа поддерживал президент Египта Абдель Фатах аль-Сиси и хвалил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Даже в Израиле рады Трампу - несмотря на преобладание антисемитских позиций в его кабинете и среди его сторонников. Премьер-министр Израиля Нетаньяху и те, кто поддерживает строительство поселений, позитивно восприняли тот факт, что Трамп это строительство одобряет.

Автор считает, что на Ближнем Востоке "у Трампа сформировался опасный фан-клуб из государств-изгоев" и "это может стать кошмаром для региона".

"В арабском мире есть те, кто надеется, что тесные связи между Трампом и российским президентом Путиным могут способствовать окончанию разрушительной вражды двух супердержав на Ближнем Востоке и поиску совместных решений для конфликтов. Я считаю, что подобные надежды напрасны, поскольку оба политика одержимы стремлением вернуть своим странам якобы утраченное величие и славу. Они готовы ради это всеми силами преследовать свои интересы", - пишет Диаб.

"Если Трампу и Путину удастся наладить сотрудничество, тем более, если получится добиться долгосрочного эффекта, это априори не станет хорошей новостью для ближневосточного региона. Этот союз может стать для региона тем же самым, чем обернулось для него в свое время Соглашение Сайкса - Пико (тайное соглашение 1916 года между правительствами Великобритании, Франции, России и позднее Италии, в котором были разграничены сферы интересов на Ближнем Востоке после Первой мировой войны. - Прим. ред.). Оно изменило расстановку сил на Ближнем Востоке, что имело негативные последствия для всего региона", - пишет журналист.

"Однако, если оба этих нарцисса потерпят поражение в попытках сотрудничать в регионе (а это вероятно, поскольку Ближний Восток недостаточно велик для их огромных эго), также ничего хорошего для региона не будет", - говорится в статье.

"Невозможно предсказать, как будет выглядеть будущее при Трампе, но одно ясно наверняка: Ближний Восток при 45-м президенте США, скорее всего, обретет еще больше проблем", - резюмирует автор публикации.