Насколько устойчив существующий миропорядок?

В будущем судьбу мировой политики будут во многом определять три политика: Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, пишет в статье, опубликованной в Die Zeit, эксперт Немецкого фонда науки и политики Ханнс В.Маулль. "И они готовы без тени сомнения менять международные правила и переиначивать существующие ценности", - замечает автор.

"С вступлением в должность 45-го президента США стартует гигантский социальный эксперимент - самый крупномасштабный в этом тысячелетии. Проверку на устойчивость пройдет существующий политический миропорядок. На кон, среди прочего, поставлено будущее мировой политики. И в этом эксперименте, - считает Маулль, - прослеживается две крупные организационные установки".

"Первая касается стрессоустойчивости американской демократии при условии серьезной концентрации власти в ненадежных руках. В последние десятилетия в США редко складывались условия, подобные сегодняшним: Трамп в Белом доме, очевидное большинство республиканцев в обеих палатах Конгресса и шансы на то, что Верховный суд будет надолго подчинен консервативной линии благодаря новым назначениям. Кроме того, - полагает эксперт, - новый президент может задействовать все рычаги для дальнейшего расширения своих полномочий".

"Вторая установка, - продолжает автор, - затрагивает стрессоустойчивость всего существующего мироустройства. Наряду с США, влиятельными действующими лицами здесь являются Россия и Китай. И во главе этих государств сегодня стоят политики, изо всех сил пытающиеся предстать в роли единовластных правителей: Владимир Путин и Си Цзиньпин. Последний сейчас активно ставит на ключевые позиции во внутренних структурах КПК своих людей".

"Будущее международного порядка будет не в последнюю очередь решаться на фоне взаимодействия или разногласий этих трех держав, а также личных связей этих трех влиятельных политиков", - констатирует эксперт.

"Все трое уже дали понять, что без малейших сомнений отметут все существующие правила и ценности, если они будут препятствовать реализации их интересов. Президент Путин продемонстрировал это на примере аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину. Глава КНР - предъявляя противоречащие международному праву территориальные претензии и демонстрируя военную агрессию в Южно-Китайском море; а президент Трамп - делая заявления об отказе от обязательств, которые взяла на себя Америка", - продолжает политолог.

Ключевую роль в попытках пошатнуть существующий порядок играет власть: Трамп, объявивший себя тем, кто "вернет Америке величие", ставит, по всей видимости, во главу угла себя и свои успехи в бизнесе, пишет автор, для Путина власть является как самоцелью, так и жизненной необходимостью в условиях системы, где даже политическое убийство не редкость. Кроме того, российский президент, похоже, хочет поквитаться с Западом за поражение в холодной войне и унижение России. А для Си Цзиньпина речь идет о сохранении власти компартии и "китайской мечте", подразумевающей, чтобы у каждого китайца был смартфон, а сам Китай вернулся в центр миропорядка.

"Чем закончится этот эксперимент, сегодня неизвестно. Остается надеяться, что он не будет основываться на методе проб и ошибок", - подытоживает Маулль.